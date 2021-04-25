初創企業燒錢是一定的。虛銀推出較高定存息率狂吸客之外，市場推廣方面花費亦不少，不過成效參差。

筆者早前簡單做咗個市場調查，訪問身邊50位20至40歲的朋友，近半都不太了解虛擬銀行同傳統銀行有咩分別，不過9成人聽過WeLab、眾安、livi同埋天星銀行。

講起天星，受訪者就自動聯想起「《全民造星3》的天星銀行」；講起WeLab就會識講「哦！BenSir嗰間！」。一個成功嘅Marketing Campaign除咗返到數，令人associate到你個brand，筆錢就叫使得值。

天星成功在於，上輯造星反應一般都夠膽冠名贊助新一輯，以及搵未知紅唔紅得起嘅參賽者做TVC及social media campaign。就好似某快餐店有先見之明，年頭已經邀請定姜B做代言人推「姜B餐」，據聞連隊友成個代言費唔使七位數，呢單刁成為一時佳話。

眾安和livi就實際啲，新一輪宣傳主力是「回贈」。大家都想知用虛銀有乜着數，體驗有幾快、幾好，所以呢類推廣都相當貼地，實際成效就要睇返到幾多數。

將推廣預算投放digital是大勢所趨，其一是可避免喺大台落廣告而出現被網民抵制的風險，最重要是跑數效率，digital可睇清每行動成本（Cost per action）。例如有幾多人click facebook ad後註冊做會員、開戶等。

紅色味最濃的富融同平安壹賬通早排都大力落廣告宣傳，可惜前者搞嘅抽獎劣評如潮；後者的TVC不鮮明，「貿易貸款一口價」對普羅大眾來講太難明了。再講，竟然想到在《東張西望》做宣傳，管理層有計過返到幾多leads嗎？

下集再詳細睇睇數碼營銷的成效。

杜夫人

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