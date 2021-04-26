丘鈦科技（1478）上周五（23日）晚公佈，分拆昆山丘鈦微電子上市的申請已獲聯交所批准，將向深交所提交上市申請，現已向中證監提交上市輔導備案申請，並獲當局受理。

擬進行業務分拆的昆山丘鈦，主要從事手機、汽車等智能產品的攝像頭模組的設計、研發及產銷，而分拆後，公司兩大業務──攝像頭模組與指紋識別模組將會分離，令上市公司的定位更為清晰。但分拆後，昆山丘鈦將仍為丘鈦科技的附屬公司，意味相關盈虧仍會顯示於丘鈦科技的業績之中。

筆者認為，昆山丘鈦「回A」為攝像頭模組業務提供資金支援，加快發展車載與IoT模組業務，並加強關鍵器件的資源整合，對長遠發展有利，短期股價亦可望受消息刺激向好。

走勢方面，丘鈦股價自2月中高位（18.2元）回落後，形成「收窄三角形」的整固形態，目前5天、10天、20天及50天移動平均線均介乎15.2至15.4元水平，呈現「四線匯聚」，上日收漲2%，報15.54元，剛好突破上述平均線，成交亦見回升，配合分拆有進展的消息，可望短線衝一轉，首站阻力16.2元，如能突破將向前頂進發。

魏力

證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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