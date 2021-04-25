【本報訊】市區新盤混戰展開，其中挾港島鐵路項目逾30年未有新供應、由內房路勁地產（1098）夥拍平安不動產資本及港鐵（066）發展的黃竹坑港島南岸1期晉環，屬市場焦點新盤之一。項目上周以平均呎價近3萬元開價，並於上周六起收票，市傳兩日已錄逾2,000票；發展商指，項目最快日內加推單位，並有機會本周末開售。

晉環自上周六起正式收票，市場消息指，項目過去兩日暫錄逾2,000個認購登記，以首批160伙計，超額認購約11.5倍。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，項目最快日內加推不少於80伙單位應市，料該批單位將有一定加價空間；另有機會於本周末、勞動節假期進行首輪銷售。

One Soho首日超購4倍

另一方面，信和置業（083）和莊士機構（367）合作發展的旺角山東街新盤One Soho上周六突擊以折實平均呎價約2.15萬元，首推68伙單位，並於昨日起收票。市場消息指，項目首日收逾350張入票，超額認購逾4倍。信和營業部集團聯席董事田兆源表示，首批單位售價較近期新盤項目折讓約一成半，屬「市區開心價」，料項目最快日內加推單位，並有一定加價空間；相信最快本周末首輪開售。

受惠全新盤開售，帶動周末兩日錄約151宗一手成交，按周升約1.7倍。其中內房保利置業（119）屯門青山灣洋房項目瑧譽23號洋房，實用面積4,170方呎，採用五套房間隔，新近連兩個車位透過招標形式，以逾1.26億元沽出，呎價約30,391元。

由新世界（017）及港鐵（066）合作發展的大圍站柏傲莊，去年開售兩期均「開紅盤」。發展商指，預料項目壓軸第三期將於短期內獲批預售，而集團現正籌備相關銷售部署。