下午4時11分

港股午後隨A股倒跌，恒指收市跌幅擴大至跌125點，報28,952點；H指跌86點，報10,981點；科指升17點，報8,485點。主板成交993億元。

港星旅遊氣泡傳5月底啟動，國泰（293）升2.46%，報7.07元。

美團（3690）曾半成見321.6元，後倒跌0.46%，報305元。

中國體育用品品牌361度（1361）公佈，與新疆烏魯木齊與國家棉花產業聯盟（國棉）正式簽訂戰略合作協定，將採購國棉的原棉、紗線、面料等原材料，聲稱以「實際行動助力國棉產業的高品質發展」，股價炒高9.13%，報2.87元。

大家樂（341）發盈喜，料至3月年度溢利3.5億元，對比上年度溢利為7,360萬元。大家樂升3.71%，報17.32元。

市傳長汽（2333）重慶、徐水兩生產基地停產，長汽澄清並無計劃，指儘管晶片供應緊張，工廠生產受到一定程度影響，但並未停產。長汽股價跌7.31%，報20.3元。

中國為推動內需自救，趁五一黃金周展開全國消費促進月系列活動，其中內媒引述汽車促銷為活動重點；吉利汽車（175）跌2.93%，報21.55元；比亞迪（1211）跌1.88%，報177.1元；雅迪控股（1585）升6.45%，報18.16元。

有消息指財政預算案提出的債券南向交易「南向通」，或將於7月初啟動，作為慶祝香港「七一」回歸24周年的禮物，讓中國投資者可於香港購買債券。港交所（388）報491.4元，升1.36%。

百度（9888）公佈營運數據，2021年3月百度App月活躍用戶數5.58億，日登錄用戶佔比超75%，智能小程序月活躍用戶數4.16億。截至2021年3月31日，百度百家號創作者數量420萬。百度股價升2%，報214.6元。

虎都（2399）公佈洪高科技將與阿里（9988）旗下一錘定音科技訂立合作意向書，阿里巴巴的「阿里拍賣平台」將利用洪高科技的「暢遊汽車」運營中心在海外資源、口岸服務、供應鏈服務及落地交付體驗服務。虎都股價倒跌7.06%，報5元。

停牌中的和嘉（704）表示2020年業績將繼續延遲發佈，公司指旗下合資企業金岩和嘉在董事會不知情下進行潛在貸款，董事會需進行內部調查，並尋求法律意見，審計師亦額外時間搜集資料，以確定潛在貸款對集團的影響。

財政司司長陳茂波於預算案提出設立「失業貸款」，有傳媒指政府計畫將於本周內、最快或於周三正式接受申請。

下午3時

A股轉弱，上證綜指跌33點或0.95%，報3,441點；深證成指跌127點或0.89%，報14,224點；創業板指跌25點或0.84%，報2,969點。

下午1時50分

午後A股轉弱倒跌，港股跟隨，恒指最新倒跌81點，報28,996點。

上證指跌18點或0.53%，報3,455點；深證成指跌67點或0.47%，報14,284點；創業板指跌15點或0.53%，報2,978點。

中午12時

港股繼續幅爭持，半日上下波幅僅逾200點，恒指半日升23點，報29,102點；H指跌18點，報11,049點；科指升118點，報8,586點；主板成交809億元。

上午11時30分

A股微升，上證綜指升6點或0.19%，報3,480點；深證成指升78點或0.55%，報14,430點；創業板指升27點或0.92%，報3,021點。

上午10時45分

港股個別發展，恒指最新報29,160點，升82點；騰訊（700）升0.79%，報637元；美團（3690）升4.5%，報320.2元；快手（1024）升4.2%，267.6元；中國平安（2318）跌1.26%，報86元；思摩爾（6969）升6.1%，報58元。

上午9時25分

A股靠穩，上證綜指升9點或0.29%，報3,484點；深證成指跌升68點或0.47%，報14,419點；創業板指升24點或0.83%，報3,019點。

上午9時21分

恒指輕微高開27點，報29,106點；H指升19點，報11,087點；科指跌0點，報8,467點。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略