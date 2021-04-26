肺炎疫情令到外賣需求大增，去年底上任的Uber Eats香港區總經理Elisa Janiec透露，Uber Eats去年總訂單量按年升196%，每月的活躍用戶按年升260%。

目前Uber Eats在全港覆蓋率約95%，不過以生意及用戶來說，Uber Eats明顯落後於另外兩個外賣平台，Elisa表示會繼續推行新會員30日免運費吸客，同時按運送情況，如選擇較低優先運送外賣，運費可低至4元，以往運費劃一為20元。現時平台合作餐廳數逾7,000間，活躍餐廳數較去年增逾100%，註冊用戶為150萬戶。Elisa透露，目前公司以外賣餐飲為主，暫時未有計劃推行超市業務。

另外，Uber Eats公佈去年10期間推行的調查報告，訪問旗下700名外賣運送員，有四成來自航空業、表演以及餐飲及零售業。有55%人表示受疫情影響才加入送外賣行列，有53%人表示可幫補家庭開支。

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