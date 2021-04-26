黃竹坑站新盤晉環越賣越貴，第2張價單平均呎價已升破3萬元。中原地產趙鴻運表示，受新盤高開帶動，鰂魚涌太古城單日連錄3宗成交，其中順安閣低層B室，實用面積580方呎，屬「2房則王」間隔，業主上月底以1,200萬元放盤，累減70萬元後，以1,130萬元成交，呎價19,483元。原業主2012年12月以730萬元買入，賺400萬元離場。太古城本月暫錄得35宗成交，平均呎價20,044元。

香港仔中心移民盤劈價百萬 3房跌穿800萬

現時港島南區二手屋苑呎價，仍有平價選擇，部份低見1.3萬元，比新樓平一大截。香港置業郭詠詩表示，港島南區大型新盤晉環登場，乘着「躍動港島南」概念，區內二手交投活躍，本月至今香港仔中心錄約4宗買賣成交，與上月同期相若，該行剛促成該屋苑一個3房戶買賣成交，業主計劃移民急放盤，減價130萬元以約790萬元易手，低市價約7%。

售出單位為香港仔中心P座低層2室，望樓景，3房間隔，實用面積594方呎。郭詠詩稱，業主移民急放盤，以920萬元放盤4個月後獲區內客接洽，議價後減價130萬元，以790萬元成交，呎價13,300元。原業主於2016年8月以約685萬元購入上述單位，是次轉售賬面賺105萬元，物業升值約15%。

永倫880萬再沽杏花邨陳年貨

持有多個收租物業的永倫集團，近年積極減磅套現。據土地註冊處資料，柴灣杏花邨36座高層7室，實用面積499方呎，上月以880萬元沽出，呎價17,635元，屬市價成交。資料顯示，單位原由人稱「倫伯」的永倫集團已故創辦人倫志炎持有，於1989年以60.3萬元一手買入，持貨32年升值14倍。

中原地產杜文俊表示，近日樓市交投氣氛向好，沙田希爾頓中心4月暫錄約3宗成交，最新為B座低層04室，實用面積283方呎，1房間隔，以516萬元易手，呎價18,233元。原業主2017年以416萬元入市上址，持貨4年，賬面獲利100萬元離場，升值約24%。

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