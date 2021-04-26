大家樂（341）昨晚發盈喜公告，強調雖受疫情限制堂食而嚴重影響生意，但獲政府提供寬免及資助，令股東應佔溢利大幅增長，料截至3月的年度溢利為3.5億元，較上年度7,360萬元增長約3.76倍。大家樂股價今日報17.34元，升3.8%。

大家樂指去年度獲得香港及中國政府因應疫情提供的寬免及資助，包括保就業計劃資助，該筆資助已全數用作支付員工薪酬，而部分公營舖位業主如房委會和房協，亦有提供臨時租金寬免，這是集團利潤增長的主要原因之一。大家樂指上年度的物業、廠房及設備和使用權資產減值撥備較前年減少，正審慎管理營運資金，以確保在不確定環境提供穩健現金流，在未計及政府資助，這年度亦保持經營現金流正數，全年業績詳細資料將於6月中旬公佈。

去年政府兩輪保就業計劃中，大家樂連同旗下意粉屋，為1.32萬名員工合共取得4.88億元補貼，另外預料有逾千萬元其他防疫抗疫基金資助，換言之，撇除政府支援，核心業務會轉盈為虧。

多家飲食集團靠保就業賺錢

事實上，很多餐飲集團業績全靠政府支撐，其中大家樂截至9月底止中期，純利按年增長8.4%至1.62億元，半年間逆市增加956名員工，至1.98萬人。大快活（052）同期亦錄得純利增長13.4%至6,495萬元，人手較去年3月減少1,000人。

不過，主打高檔茶餐廳的翠華（1314）去年同期即使取得3,570萬元政府補貼，中期仍要蝕7,765萬元，蝕幅擴大74.4%，主要是旅客及外出用膳的巿民劇跌所以，香港收入大跌六成。對比同樣行高檔路線的太興（6811），截至去年底全年，共取得1.58億元保就業補貼，亦成功錄得純利增長54.8%至1.19億元，當中敏華冰廳收入逆市增長65%，成第二大收入品牌。

至於已申請上市的譚仔國際，去年底止9個月得到1.26億元保就業資助，令純利增長32.5%至2.3億元，是在眾多連鎖飲食集團中，在疫情下仍有賺錢能力。

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