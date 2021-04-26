挾港島鐵路項目逾30年未有新供應，由內房路勁地產（1098）夥拍平安不動產資本及港鐵（066）發展的焦點新盤、黃竹坑港島南岸1期晉環上周首推160伙。發展商最新加推80伙單位，折實均價逾3.1萬元，較首張提價約6.6%。市場消息指，項目暫收逾3,000票，以兩批240伙單位計，超購約11.5倍。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，晉環剛上載第2張價單，涉及80伙單位；撇除景觀及座向等因素，第2批單位屬原價加推，而項目最快明日公佈首輪銷售安排，料本周末開售。

晉環第2張價單提供80伙單位，包括30伙兩房及50伙三房，實用面積由572至921方呎，價單定價由2,068.1萬至3,955.1萬元，呎價34,324至46,531元。維持最高18%折扣優惠，折實售價1,695.9萬至3,243.2萬元，折實呎價28,145至38,155元；整批折實平均呎價31,652元，較首批29,689元提價約6.6%。以價單價計，整批單位市值約23億元。

投資客佔5成

中原地產李巍表示，晉環收票反應熱烈，投資者比例高達5成，內地客亦佔2成。

此外，晉環最新引入德國品牌Miele為項目不同戶型提供家電。Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤指，項目引入品牌全新一代的Generation 7000嵌入式廚房家電系列，住戶將來除了可實時查看家電狀態、隨時隨地控制及變更設定，以及透過焗爐的鏡頭查看烹調進度和預設食譜庫。項目全數單位均備有該系列的蒸煮功能嵌入式家電，其中標準單位備有三合一蒸焗爐，而特色單位則更備有嵌入式蒸爐及焗爐。另外，部份2房及3房連開放式廚房單位，更引入全表面感應設計電磁爐， 而4房單位則另設抽油煙機、組合式炒鑊氣體煮食爐、嵌入式咖啡機等。

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