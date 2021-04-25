已公佈季績的美資大行，在減值大降及「炒房」勁賺帶挈下，首季盈利以倍數飆升，市場預測明日（27號）公佈季績的滙控（005），亦受惠相同因素較去年表現佳，但反彈幅度難及美資行勁，分析指要有更明確復蘇跡象及顯著利好因素，才能帶動券商大手調高其估值。滙控二月底已講明今年不派首季息，故市場轉而關注，恒生銀行（011）首季股息會否較去年派多些。

恒生一向不公佈季績，但會同日宣佈今年首季派息。分析員及投資界估計，本港經濟尚未全面復蘇，以該行保守作風推斷，今年很大機會維持去年季息每股派1.1港元，或最多微增至1.2港元。

根據滙控內部綜合15間券商盈測中位數，今年首季預期信貸損失將按年大減64.2%至10.84億元（美元．下同），列賬稅前盈利將錄得正增長，按年微升3.6%至33.46億元，撇除一次性因素的經調整稅前盈利計，按年增幅則達41.3%至42.99億元。

上周五滙控在港收報44.8港元，跌0.11%。停派股息一年的滙控，2月底恢復派一次性末期息每股0.15元後，曾推升股價至接近50港元。

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，滙控衝不穿50元關口「係有啲失望」，但集團最差環境已過去，首季表現將如美資行，受惠減值下跌及股債市活躍等正面因素，季績會優於去年，待市場睇多一兩季業績，經濟有更強勁復蘇訊號時，「才會比高啲估值佢，到時再上返50港元樓上機會高啲。」

美資行首季回撥下，盈利彈升1倍多至逾6倍。中投傲揚基金經理溫鋼城指，滙控撥備雖會改善但難及歐美行幅度勁，集團盈利亦靠香港及亞洲貢獻，在中美矛盾陰影下股價爬升乏力，介乎42至46、47港元之間上落，除非主要股東平保（2318）增持，或中央開綠燈滙豐可大手投資及做內地生意，股價難有太大起色。

高盛估計，集團首季列賬稅前盈利按年跌18%至26.49億元，經調整稅前盈利則升37.8%至41.9億元，兩項盈測皆低於市場共識。報告稱滙控來自資本市場相關批發業務收益，落後美國同業（首季升38%），季內港元同業拆息續低，對集團中港區淨利息收益增長亦構成壓力，惟高盛維持滙控57港元目標價及「買入」評級。

市場料恒生季息維持不變 或極其量微增

去年恒生首季每股派息1.1港元，較前年的1.4港元跌兩成。對於今年會否增派，郭家耀稱經濟何時全面復蘇未確定，「以佢哋審慎管理風格，keep返去年派息機會較大，等年尾好轉再調節返，因首三季是固定派息，加咗無得返轉頭。」

溫鋼城說，香港經濟復蘇未算很好，增派亦極其量微升至1.2港元，即使恒生維持去年派息，市場都會接受。

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