受黃竹坑新盤高價開售帶動，港島二手居屋也受帶挈水漲船高。有「居屋王」之稱的鰂魚涌康山花園，綠表呎價高見14,524元，打低筲箕灣東濤苑，創港島東未補價居屋呎價新高。

康山花園繼2房自由市場重上800萬元後，綠表市場更誕新樓王。中原地產楊文傑表示，屋苑8座中層D室，實用面積431方呎，業主綠表叫價638萬元，放盤兩個月終以626萬元易手，呎價高達14,524元，創屋苑綠表呎價新高。新買家為老人家，其家人本身住隔籬康怡花園，方便照應。康山花園對一宗同呎數綠表成交為6座中層E室，去年10月僅售552萬元，即相隔半年後，居二造價急反彈74萬元或13%。

據土地註冊處資料，原業主1986年僅以29.82萬元購入，持貨35年升值20倍。翻查紀錄，港島東綠表居屋對上一次新高成交，為筲箕灣東濤苑D座高層4室，實用面積516方呎，去年6月以748萬元成交，呎價14,496元。

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