市場監管總局公佈，根據舉報依法對美團（3690）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。美團ADR最新跌逾6%，報291元，較今日收市價305元低水4.58%。

美團在傍晚發通告作自願公告，收到市場監督管理總局發出的調查通知書，告知其已根據《中華人民共和國反壟斷法》對公司展開相關調查。公司將積極配合調查，嚴格落實相關規定，目前公司業務一切正常。

根據現行反壟斷法，罰款將為上一年度銷售額的1%至10%，去年美團總收入為1,148億元（人民幣，下同），意味罰款上限或為114.8億元；如只考慮外賣業務收入，則罰款上限為66.3億元。若參照阿里（9988）的4%罰款水平，美團或被罰46億元；只計外賣收入則是26.5億元。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，是次調查對美團股價影響不大，因為早前阿里已就壟斷行為被罰款，大眾已預料有關板塊的公司將會相應被當局調查。短期而言，如明日股價下跌幅度大的話可以撈底。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健指，因美團涉及的違法行爲與阿里相若，預計罰款亦會是其銷售額的4%左右，而罰款將不對公司的股價及現金造成壓力。

市監局擬監管平台「唔熟唔食」

今個月初，廣州市市場監管局為探索解決「大數據殺熟」（即同樣商品或服務，舊有客戶看到的價格，反而貴過新客戶）問題，規範線上市場數據監管。當局聯合市商務局召開平台「大數據殺熟」專項調研和規範公平競爭市場秩序行政指導會。

在平台「大數據殺熟」專項調研會上，京東 （9618） 、美團 、 攜程（9961）、唯品會等共10家互聯網平台企業代表簽署《平台企業維護公平競爭市場秩序承諾書》。

網絡交易監督管理辦法5月1日實施

據黨媒央視新聞，國家市場監督管理總局副局長甘霖表示，《網絡交易監督管理辦法》於5月1日開始實施， 特別針對直播帶貨的經營者，也明確網絡社交、網絡直播等網絡服務提供者，為經營者同時提供網絡經營場所、商品瀏覽、製作訂單，線上支付等網絡交易平台服務，適當的依法合併網絡交易平台經營者的義務。

甘霖表示，下一步，包括像直播營銷這些，要把網絡直播的「人」、「貨」、「場」、「台前幕後」各類主體，「線上線下」各項要素都要納入監管範圍。這需要繼續加大努力、採取措施，大家會看到以後進一步加強執法的效果。

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