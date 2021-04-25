【本報訊】市場憧憬黃金周市道復蘇的情緒高漲，濠賭、旅遊、餐飲等相關板塊，短期有望落鑊。內地網上旅遊平台攜程（9961）打破新股頹風，率先借勢黃金周炒高，掛牌一星期已累升逾12%，上周五破頂報302元。濠賭股則未見起飛，金沙（1928）上周升逾2%，已為行內最叻。

攜程早前公佈，旗下平台各項業務大數據已反映「五一」旅遊復蘇的爆發力，機票、酒店、門票及租車的定單量，按年有23%、43%、114%及126%增長。資深基金經理溫鋼城表示，內地跨省遊陸續恢復，加上出國旅行仍受掣肘，變相鼓勵留在國內消費，有利攜程業務復蘇，看好該股借黃金周短期炒作，升至320元。

中薇證券研究部董事黃偉豪尤其看好復星旅遊文化（1992）的潛力，公司主力做海南三亞度假村業務，可受惠黃金周，另外股價相對同程藝龍（780）及攜程落後。

揀濠賭股暫避外資

技術走勢上，該股近來不斷在12元水平末端收窄，「一旦炒黃金周因素向上突破的話，上升空間會比較大」；可考慮在12元左右買入，短期目標14元，止蝕位放在11元。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑偏好濠賭股，惟基於賭牌續期的不確定性，揀股會先避開外資博企，首選銀娛（027），「炒股炒龍頭」，可在67元附近買入，短期目標72.7元；另亦看好澳博（880），皆因之前大家炒股都是揀「一金一銀」，澳博被市場忽略，建議9.7元買入，目標價10.6元。