閱文（772）公佈，創辦人吳文輝今日退任公司非執行董事兼董事會副主席。

早前閱文創始團隊及持逾一半的大股東騰訊（700）就內容付費立場出現矛盾，吳文輝曾指，平台產品收入主要仍以付費用戶為主，而自公司與騰訊合作，提供免費閱讀內容，並以廣告費為收入，令付費轉化率減少。

去年4月閱文傳出內部糾紛，包括聯席首席執行官吳文輝在內的核心團隊離職，還包括一批中高層人員，將由騰訊副總裁、騰訊影業首席執行官程武接任。報道引述消息人士指：「據說要在內部推動免費閱讀，但是意見並沒有達成統一。」

對於騰訊管理層入主後出現紛爭，劉熾平去年曾解釋，閱文個案較特殊，並首次公開閱文前管理層離開原因是管理層打算退休，故派團隊交接。他認為，交接後出現糾紛，是市場存有誤解，因合約問題早在2019年發生，故之後就合約進行修改。他指日後對閱文前景仍有信心。

最後吳文輝留任，由執行董事、聯席首席執行官調任為非執行董事及副主席。而梁曉東辭任聯席首席執行官及執行董事、陳菲已辭任非執行董事，而吳文輝任職閱文副主席剛好一年。

去年至今，吳文輝多次減持閱文好倉，由去年4月的2,710萬股減至45萬股，而淡倉則由0股增加至948萬股。

閱文今日收報83.3元，跌1.53%，對比吳文輝去年4月27日調任副主席時收市價31.95元上升1.6倍。

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