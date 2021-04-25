恒指今年迄今升幅唔夠7%，過去兩個月更多人被沉悶嘅市況陰乾，大叫無癮。整體市況或許真的無癮，去年及年初熱炒的科網股回調，亦綁住一大堆散戶，但如果有分注在周期性舊經濟股，這刻完全是兩個世界。今年炒作經濟復蘇主題，周期性股份包括資源、航運及機械設備表現尤其標青。

盤點年內股價升幅逾五成、市值百億元以上港股，合共有50隻，升幅一倍的有十隻，最誇張是產銷壓鑄機及注塑機的力勁（558），年內累升5.7倍，另外未有盈利的藥股開拓藥業（9939）則爆升近四倍。

醫藥股今年表現兩極，反觀資源類股份命中率明顯高出許多，鋼鐵、有色金屬等近乎全線跑贏。佔升幅榜頭17位的股份雖則是年內表現最標青，但有相當一部份短期（未來12個月）沒有盈利可言，大部份亦是零派息，例如開拓、偉祿（1196）、重鋼（1053）等。這50隻爆升股份中，晨鳴紙業（1812）、兗煤（1171）、中糧家佳康（1610）等，大部份預測PE仍叫合理，部份息率相當不錯，睇好周期股的，可以慢慢揀。

上榜的這50隻股份都是中資股，如果對這類股份唔啱胃口，只要本地股份的，數落去最前列分子就是太古（019），年內上升46%，太古B（087）升35%，折讓大更值博。

如欲翻閱其餘逾百隻年內升幅兩成以上的港股，四個大表已貼於個人MeWe page：https://mewe.com/p/stockwing

股榮

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