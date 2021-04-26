無可否認，Tesla在很多人心目中已成爲電動汽車的代名詞，Tesla一車難求，在全球市場長期缺貨，尤其是在中國，但有趣的是Tesla還是在一路減價，似乎違反了最基本經濟學的供應與需求理論，究竟發生了什麽事？

2020年10月，美國的Tesla Model S在一周內減價兩次，先後一共減了8%。香港在今年農曆新年前，Tesla又宣佈把Model 3最平減至30萬以下，一減17%！其實，Model 3自2018年11月推出，直至2020年10月爲止，中國版Tesla Model 3減價達到11次，累計減幅達到29萬元人民幣，價格下降幅度達到54%！這些降價策略令人費解，Tesla在市場已供不應求，減價就不是為了增加銷量，那所爲何事？相信主要目的是令對手陷於競爭泥沼，Tesla減價，很容易改變消費者的選擇，對手不能坐視不理，但減得如此進取，又沒有Tesla的規模，很容易就會蝕錢。

雖然Tesla利用減價作爲競爭的策略，但利潤暫時未見因爲減價而受到很大影響，Tesla 似乎已掌握了生產的技術及具成本效益，能提高生產力之餘又能有效控制成本，若Tesla在這方面可以進一步證明給市場看，將會大大提高投資者的信心，畢竟目前Tesla的預期市盈率已經是169倍，這市盈率是建基於股東對其未來的發展的憧憬，否則它的市值根本不可能比起全球九大汽車企業的總市值還要高。

電動汽車市場漸漸成熟，很快就會進入不是你死就是我亡的年代，大車厰加快進入這個市場，平治上星期在美國公佈最新全電動豪華車款EQS，講明是要搶奪Tesla的市場，以平治的品牌及過百年的生產技術，Tesla應不能安寢，除了平治，福士、愛迪等大車廠亦已加快進入電車市場。或許美國近代的汽車業發展史可以給予一點啓示，60年代通用汽車雄霸美國市場，盡攬低價及豪華車市場，當時通用汽車的股本回報率是超現實的46%，但之後70年代歐洲一眾豪華車品牌，平治、寶馬等進入市場，通用汽車的股本回報率已跌至28%, 但入侵並未停止，80年代日本汽車製造商豐田、本田、日產創造了Lexus、Acura及Infiniti品牌進入美國豪華車市場，一擊即中，至90年代通用汽車的股本回報率已跌至6%，通用汽車元氣大傷，到2009年返魂乏術，宣告破產。這段歷史印證一般消費者對汽車品牌的忠誠度並不是太高，營銷策略、定價都容易令消費者的習慣改變，電動汽車的激烈競爭時代快將降臨，缺乏競爭能力的車商很快會受淘汰。

鄧威信

星展銀行（香港）豐盛私人客戶執行董事

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