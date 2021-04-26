工商舖市旺勢持續，不少機構密密沽貨套現。浸會醫院繼月中以1.71億元售出觀塘商廈全層，最新再沽出九龍灣企業廣場兩層樓面，套現1.62億元。

據土地註冊處資料，上述企業廣場1期2座7樓、及3座7樓，總面積約26,078方呎，新近同樣合共以1.62億元易手，呎價約6,200元。原業主為香港浸信會醫院，於2012年8月以1.356億元購入上述兩層樓面，現賬面獲利2,600萬元離場，物業期內升值約兩成。

事實上，浸會醫院過去半年頻頻出貨，包括本月中沽出觀塘絲寶國際大廈7樓全層，連兩個車位成交價約1.71億元；連同最新售出企業廣場物業，機構過去半年於市場上套現至少5.3億元。

富臨中心「先用後付」吸客 5,235萬沽中層單位

由億京、信置（083）及資本策略（497）合作發展的九龍灣商廈富臨中心，早前推出「先用後付」付款計劃吸客。中原工商舖蕭志浩指，富臨中心A座中層A室，面積約3,652方呎，最新以約5,235.29萬元成交，呎價約14,335元；據悉，買家選用「先用後付」計劃，並享有特長成交期。

蕭續指，項目目前尚餘部份單位待售，意向呎價低至約11,835元。

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