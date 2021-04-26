中國體育用品品牌361度（1361）公佈，與新疆烏魯木齊與國家棉花產業聯盟（國棉）正式簽訂戰略合作協定，將採購國棉的原棉、紗線、面料等原材料，聲稱以「實際行動助力國棉產業的高品質發展」。

在簽約儀式上，361度特別以「熱愛行疆」為主題，並發佈以新疆棉為本的新產品，包國棉T恤、針織跑鞋等，請來新疆籃球員可蘭白克·馬坎任代言人，更宣佈新產品開售1小時的銷售額，將全額損贈予中國青少年基金會，用於支援青少年體育事業發展。

361度品牌事業管理中心總經理鄭業欣指，作為中國首個與國家棉花產業聯盟合作推廣的體育用品品牌，希望推廣優質的國棉產品。

361度早前發表營運概要公告，指出其主品牌產品今年第一季度的零售額較去年同期有高雙位數增長，童裝品牌更有20至30%的低段增長。361度股價高開後，現升近1成，報2.88元，升9.5%。

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