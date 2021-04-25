【本報訊】新盤市場氣氛升溫，連帶二手繼續火熱。兩大龍頭地產代理行數據均指，主要十大屋苑均現急升狀況。中原地產指十大屋苑成交量衝上26宗，較上周錄15宗急升73%，創下6周新高，十大屋苑更全數開單，未見屋苑「捧蛋」，反映購買力全面投入各區。

美國料低息維持一段時間，近期本港1個月同業拆息亦持續低企，對樓市有利好作用。中原地產數據指出，十大屋苑中，本周末日最多成交為天水圍嘉湖山莊，錄4宗；其次為鰂魚涌康怡花園、紅磡黃埔花園、東涌映灣園，均各錄3宗成交。

太古城兩房1,198萬易手

中原地產趙鴻運表示，太古城齊宮閣中層D室「兩房則王」，實用面積580方呎，兩房間隔，向東南，望內園景，業主本月中開價1,218萬元，減至1,198萬元沽出，實用呎價20,655元。原業主於2005年以335萬元買入單位，是次轉手賬面賺863萬元。太古城本月累錄30宗成交，平均實用呎價20,214元。同區康怡花園B座中層13室三房戶，實用面積710方呎，買家以1,345萬元承接，實用呎價18,944元。

焦點鐵路新盤黃竹坑晉環首批一房折實逾1,100萬元，帶動半新盤造價同步上升，將軍澳帝景灣一個一房單位，剛以800萬元破頂價沽出。香港置業莊家豪表示，帝景灣6座高層F室，實用面積約429方呎，向西北，放盤約3個月後獲外區首置客以約800萬元購入，實用呎價約1.86萬元。原業主於2015年7月以約596.8萬元購入上址，賬面賺約203.2萬元，升值約34%。

另5座低層D室，兩房間隔，實用面積約540方呎，向西北，望內園。莊家豪稱，原業主放盤約3個月，買家在無睇樓下斥約998萬元承接，實用呎價約18,481元。

荃中「雙凶宅」樓上成交

此外，樓齡已達40年的荃灣中心，美聯物業鍾家豪表示，1座高層F室，實用面積354方呎，建築面積455方呎，業主叫價500萬元，最終零議價沽出，實用呎價14,124元。原業主2015年8月斥資399.8萬元買入，賬面賺100萬元，升25%。

成交單位樓下一層B室，據市場知悉，為兩度發生命案的凶宅，2002年先有租客於單位吊頸，其後2008年單位內有人燒炭，市場稱為「雙凶宅」，惟單位於滙豐銀行網上估價亦能得出506萬元，惟是否能估足價，以銀行最終實際估價為準。至於位處凶宅樓上一層亦不乏買家入市，市場相信是購買力追逐細價樓，因而出現有關情況。