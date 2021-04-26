●外電引述銷售文件顯示，藥明生物（2269）大股東WuXi Biologics Holdings計劃配售9800萬股，每股作價105至108元，較收市價114.8元折讓最多8.5%，套現105.8億元。配售前， WuXi Biologics持有藥明生物8.4億或20.03%股權。

●敘福樓集團（1978）表示，上市集資時原定動用6,010萬元開設8間自有品牌餐廳，以及1億元開設19間特許經營品牌餐廳，將會一併列作自有品牌或特許經營品牌餐廳用途，目前未動用資金為8,048萬元。該集團指，過去兩年市民的用餐需求快速轉變，需要以更敏捷及靈活的方式進行業務擴張，並積極因應市場變化而推出不同形式的新品牌以及新概念餐廳。

●中國建材（3323）表示，早前參與的H股全流通計劃，已獲中證監批准，將不多於6.89億非上市股份轉為H股，佔總股本8.17%，有效期一年。持有43.02%股權的母公司中國建材集團，不會參與這次轉換。

●中興通訊（763）表示，收到中證監核准，可向廣東恒健欣芯發行4,564萬A股，以及向深圳市匯通融信發行3,912萬A股，以收購中興微電子18.82%股權，總作價26.1億元人民幣。同時中興獲核准發行股份募集配套資金不超過26.1萬元人民幣。

交易

●越秀地產（123）公佈，通過公開掛牌方式以9.7億元人民幣，成功競得廣州市番禺區住宅地，佔地面積約4.99萬平方米，總可建築面積約23.4萬方米。另外以33.4億人民幣，投得廣州白雲商住用地，佔地面積約3.74萬平方米，總建築面積約19.27萬方米。

●保利協鑫能源（3800）與旗下協鑫新能源（451）表示，與廣東金元新能源及貴州金元威寧能源，訂立第二批該等購股協議，以1.47億人民幣，出售冊亨精準99%股權，以及定安協鑫、羅甸協鑫及遂溪協鑫的全部股權，這些公司在中國共同擁有4座太陽能發電站，總併網容量為約127兆瓦。

●第七大道（797）公佈，收購在A股上市的中科雲網子公司美麥科技全部股權，作價1,000萬元人民幣。美麥科技主要從事沙盒遊戲的開發及營運，前年與騰訊（700）有份持股的Roblox中國建立合作關係。另外，仍在停牌的第七大道尚未完審核去年業績，已委任一家獨立第三方調查機構進行調查。

營運數據

●負責供應「復必泰」疫苗的復星醫藥（2196）公佈，今年首季營業收入為80.56億元人民幣（下同），按年增加37%；純利為8.47億元，按年增加46.78%。期內經營活動產生的現金流量淨額，按年大增92.6%至7.37億元，主要由於收入增長，以及香港及澳門政府購買疫苗首期付款。

●新高教集團（2001）首季總收入為9.25億元（人民幣，下同），按年增加34.1%；純利為2.94億元，按年增加45%；中期派息為每股0.054元。集團指，收入大幅增長主要因公司快速整合新併購學校，並提升新併購學校的運營效率和盈利能力；以及「高質量教學、高質量就業、高質量生師體驗一體化」，促進學生人數和平均學費穩步增長。

●永達汽車（3669）公佈，首季純利5.26億元（人民幣，下同），按年大增7.8倍；綜合收入199.6億元，多90.5%。期內乘用車銷量為583.9億輛，增加98.3%，乘用車銷售收入為165億元，按年增加90.8%；二手車交易量為151.8億輛，增加1.5倍。

●金風科技（2208）首季純利按年增長8.6%至9.72億元人民幣；收入多24.8%至68.2億元人民幣。期內實現對外銷售容量1.09吉瓦（GW），增長24.8%，在手外部訂單共計14.45吉瓦，少14.1%。

●中交建（1800）公佈，首季新簽合同額為4,106億元（人民幣，下同），按年增加80.3%，完成年度目標的35%，主要來自境內城市綜合開發、市政建設、道路與橋樑、環保等相關業務領域的投資與建設的增加。各業務來自境外地區的新簽合同額為583.18億元，增加11.89%，約佔集團新簽合同額的14%；而來自基礎設施等投資類項目確認的合同額為911.61億元，按年增加433.53%，佔新簽合同額的22%。

●石藥（1093）旗下A股上市的石藥新諾威，首季收入按年微增0.43%至3.57億人民幣，純利多14.8%至8,386萬元人民幣。

●國藥控股（1099）旗下國藥器械首季收入按年增52.7%至141.1億元人民幣，純利多63.9%至2.14億元人民幣。

其他

●老恒和釀造（2226）接獲安永辭任核數師，原因為無法就審核去年業績時間表達成協議，該公司正尋求填補核數師空缺。該公司又預期，去年全年業績將進一步延遲。

●晉商銀行（2558）公佈，董事長王俊颷因工作變動原因請辭，辭任職務包括執行董事、董事會發展戰略委員會很委員等。該行指，辭任不會影響正常運行，王俊颷認為與董事會並無意見分歧。

●工商銀行（1398）公佈，公司獲中國銀行保險監督管理委員會批准「國家綠色發展基金」，並將出資80億元人民幣參與是次投資。

●華潤啤酒（291）公佈，旗下華潤雪花啤酒投資，與橫琴潤創、深圳博慧及飛宏築信就成立合夥企業訂立合夥協議，分別出資1.5億、5,000萬、10萬元及2.99億元人民幣，合共5億元人民幣。合資公司主要投資範圍為華潤雪花啤酒投資的低效資產，以及風險控制委員會認可的其他低效資產。

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