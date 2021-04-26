財政司司長陳茂波於預算案提出設立「失業貸款」，有本地傳媒指，政府計劃將於本周內、最快或於周三正式接受申請。

《星島日報》引述消息指，政府為受疫情影響的失業人士設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」擬於本周三（28日）正式推出，參與銀行包括所有大型銀行，亦有虛擬銀行。「失業貸款」料審批需時較長，同時申請人必須同時提供在疫情期間就業與及失業證明；如申請人屬散工等，無失業證明則須作出聲明。

財政預算案早前建議，向18歲或以上的香港永久居民提供「失業貸款」，由政府作擔保，失業人士貸款上限為在職期間平均月入的6倍，以8萬元為上限，即平均月薪約1.3萬元。首12個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分5年償還，總還款期為6年。借貸計劃的年利率固定1厘，以借足上限8萬元計算，全期利息開支為2,850元，如申請人6年內完成還款，即使期間曾有拖欠，已繳付的利息可獲全數退回。

「失業貸款」由按證保險公司負責推行，按證回覆指，政府與該公司及貸款機構正積極進行準備工作，詳情稍後公布。政府早前稱，爭取在立法會財委會3月底通過相關撥款後約1個月推出計劃。

金管局上周亦去信銀行指，銀行參與計劃的信貸風險很低，強調計劃目的是協助受疫情影響人士渡過暫時的財務困難，銀行不應採取任何可能導致對借款人現有信貸收緊的行動。金管局亦會與按證設立機制，處理借款人受到不公平對待的投訴及公眾回應，呼籲銀行對疫情期間面對暫時財務困難的客戶採取同情態度。

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