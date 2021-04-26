市區新盤戰況激烈，其中信置（083）旺角One Soho日前以折實平均呎價2.15萬元，首推68伙；昨日起收票即錄超額認購。發展商最新加推33伙單位應市，折實平均呎價約2.29萬元，較首批貴約6.5%。

信置營業部集團聯席董事田兆源指，One Soho最新加推33伙單位，折實平均呎價為22,951元；整批單位加幅約2%，加幅主要反映單位樓層及景觀等因素。市場消息指，截至晚上8時半，項目暫收逾580票，以兩批共101伙計，超額逾4.7倍。

One Soho第2張價單涉及33伙一房單位，價單定價為748.5萬至871萬元，呎價為25,948至28,267元。扣除最高14.5%折扣優惠，折實售價約640萬至744.7萬元，折實呎價22,185至24,168元；整批單位折實平均呎價約22,951元，較首批21,538元加價約6.6%。

是次入場單位為5樓B2室，實用面積285方呎，價單價為748.5萬元，呎價26,263；扣除折扣優惠後，折實價為640萬元，呎價約22,455元。

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