中電(002)及大酒店(045)主席米高嘉道理(Michael David Kadoorie)接受《南華早報》專訪時重申對香港抱有信心,年青人在香港會擁有美好的未來,亦應把握大灣區的機遇,但政府須與年青人加強溝通。其兒子及接班人斐歷嘉道理(Philip Lawrence Kadoorie)相信,許多離開香港的人最終會選擇回流。

香港過去兩年受到社會事件及COVID-19重創,但今年79歲的米高嘉道理依舊對香港抱有信心,「年青人在香港會擁有美好的未來,但他們亦有憂慮;他們接收的資訊,許多都是錯誤的。」他表示,港府與年青人缺乏溝通而感到傷心,籲港府展開對話。

他在反送中運動期間罕有就政治發聲,在多份報章刊登公開信,「我們不可讓年輕一代活在無助和絕望當中。要重建社會互信,為新生代重燃希望,我們每一個人都責無旁貸。」

米高嘉道理29歲的接班人,中電非執董斐歷嘉道理列出香港人面對的問題,認為這些潛在的社會不滿須解決,「樓價上漲、生活成本上升、工作時間長、薪酬不足、娛樂不足,及沒有私人時間及空間。」

斐歷嘉道理續指出,政府有時漠視了這些問題(sometimes loses sight of how difficult today is for the individual),令香港人為了讓政權聽到聲音而變得暴力。雖然移民潮再現,斐歷嘉道理透露他的朋友也在其中,但他預計許多離開的人終會回來,「人們總是回來,他們須要信心,須要跳出香港以重拾視野。」

米高嘉道理相信大灣區帶來大量機遇,中央計劃將香港、澳門及廣東省的9個城市打造成「高科技的經濟發電站」,可與美國矽谷匹敵。

