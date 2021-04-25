【本報訊】恒益（1894）股價於去年8月間大上大落，而在「散水」前夕，似乎有人「未卜先知」率先沽貨走人，令一眾散戶接火棒。

恒益共發行7.68億股，翻查中央結算系統（CCASS）紀錄，股份多數由非散戶常用的證券行持倉，10間主要證券行共持6.9億股份（91%），意味真正街貨量甚少。而大部份證券行於恒益股價暴瀉前後，倉位亦出現顯著變化。

興證進陞持倉降至零

當中，許楚家旗下立橋證券持貨最多，持有超過74%股權，相信是代主席兼大股東李沛新持貨。雖然立橋倉位在股價波動的時候未有異動，但CCASS顯示，在股價暴瀉後一個月，即去年9月29日，大部份股票突轉至英皇證券，涉逾5.7億股（74.27%），立橋倉位只剩餘65萬股（0.08%）。

恒益股價自去年8月17日起不斷飆升，此前多間證券行倉位突然劇增，包括名滙證券，由不足0.01%，逐步增至最多4.13%；華贏東方甚至由0增至3.22%。

恒益暴瀉九成當日（8月31日）、前夕及翌日，倉位未見大變化，只有進陞證券持倉突由近2%降至不足1%。直至9月2日及3日，倉位才出現異動，興證、進陞、華贏的持倉量降至0；反而散戶常用的滙豐、中銀、富途倉位急增。聯交所買賣證券是在T+2日（交易後第二個營業日）才經由CCASS進行交收，故當日CCASS紀錄顯示兩日前交易狀況，意味有人「未卜先知」，在大跌前沽貨走人，令一眾散戶接火棒。