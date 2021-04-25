【NEWS地產專題】

住宅租金下滑，加上航空業飽受疫情重挫，過往機師及機組人員熱門居住的大嶼山愉景灣，在雙重夾擊下，租金較高峯期一度回落兩成。加上後疫症時代，市民在家工作（WFH）已成新常態，有上班一族從市區出走到「無煙島」居住，亦有市區港人不惜豪花逾萬元在區內租樓作度假之用，令「小島」出現搶租潮。

據差餉物業估價署資料，本港私人住宅樓價較歷史高位僅低3%，相反租金仍較歷史高位低13%，租金跌幅遠高於樓價，部份市民覺得租樓抵過買樓，並轉投離島平租盤。中原地產李偉寧表示，疫情之下，愉景灣的本地客增加約一成，外籍客及本地客比例由以往約6比4，變成約4比6。島上租盤最平1萬元左右，幾近「平過住天水圍」。

例如意堤6座一個開放式單位，實用面積412方呎，剛以1.38萬元租出。租客本身居於西灣河嘉亨灣，但「鍾意呢度空氣好，居住環境寫意，有出國feel，放假先會同家人入來住，純粹入來透吓氣」。單位業主是外國人，2019年以700萬元購入，租金回報率2.4厘。

同時，在家工作最近大行其道，不用每日趕返工的市民，部份轉租離島。一對年輕夫婦原本租住荔枝角美孚新邨，在中環上班，由於改了WFH關係，決定由市區搬到愉景灣，農曆新年前以月租1.6萬元租住蘅峰一個實用面積545方呎兩房海景單位。有地產代理表示，現時美孚新邨約500呎單位，1.6萬元都租到，所以愉景灣不算平，但對於追求寧靜生活的市民，市區屋苑又未必合適，只能夠話各有捧場客。

南歐式建築如置身外國

本報直擊海澄湖畔低座38座高層B室租盤，實用面積457方呎，裝修新淨，無論廚房、浴室、客廳以至睡房均間隔闊落。外望是海澄湖畔的南歐式建築設計，猶如置身外國，遠少少更可望見二白灣海景。業主2009年以223萬元購入單位，現叫租1.6萬元。

李偉寧補充，早年愉景灣只能搭船才可以入來，但自從愉景灣隧道2000年通車，加上2014年再放寬限制，批准市區的士及大嶼山的士駛入愉景灣，居民出入已更為便利。

他認為，疫情持續下，港人比之前更注重健康，加上WFH成常態，令更多人搬來愉景灣，預期今年租務成交量逾800宗，比去年增加10%至15%。

另外，高爾夫球車是愉景灣居民主要用作代步的私人交通工具，由於多年來區內高球車的牌照數目一直限制於500部，惟住宅數目不斷增加，高球車連牌照的成交價曾炒至220萬至230萬元「天價」，現已回落至約170萬至180萬元，月租則介乎7,000元至9,000元，視乎新舊車。