【本報訊】隨着疫情緩和，本港工商投資市場氣氛轉佳，其中工廈物業交投反彈最為顯著。利嘉閣最新報告指，工廈上月錄349宗買賣，創近22個月新高；並按月升約36%。該行續指，由於本月較多長假期，期內成交料按月持平並向好。

利嘉閣工商舖數據顯示，工廈上月錄得349宗成交，較2月的256宗升36%，創下近22個月、即近兩年以來新高，並為期內首個月份突破300宗大關。至於相關成交金額錄約28.55億元，按月增加22%，屬自2019年5月、即近23個月次高水平。

利嘉閣工商舖朱亮恒指，整體樓市氣氛回暖，加上工廈新盤推售刺激下，工廈市場交投持續理想，不少「重磅」傳統工廈及全幢物業亦受垂青，帶動市場價量齊升。不過，由於本月較多假期，料月內交投按月維持平穩至微升，相信介乎350至380宗左右；而後市交投則繼續平穩向好。

火鍋食品商24萬租舖

商舖方面，據土地註冊處資料，毗鄰元朗開心廣場的元朗段159號地下A1至A4及B1、B2號舖，面積約800方呎，最新由與「街市霸主」建華集團關連公司家農關係密切的爵爺火鍋食品，以月租24萬元承租，呎租約300元。

翻查資料，上述舖位連同相連C1及C2號舖，原由連鎖化妝品店卓悅於2018年租用；其中A1至A4及B1、B2號舖，即爵爺火鍋食品租用舖位，當時月租約31.5萬元，最新租金較三年前回落約24%。