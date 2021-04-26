政府發放5,000元消費券進入最後直路，4間營辦商積極籌備，當中八達通儲值上限將強制提升至3,000元，以備戰消費券。另外，消息人士指出，政府暫時屬意分兩期發放消費券，第一期發放2,000元，暫定隔數月後再發放餘下3,000元，目前方案容許累積使用。

該消息人士指，若要累積使用消費券，只能選擇AlipayHK、WeChatPayHK及Tap&Go，而八達通卡的做法，按儲值額上限3,000元計，有機會分批領取，「假設八達通卡本身有250元，第一期就嘟到2,500元消費券，要使多啲先可以拎埋餘下500元（消費券）」。

由於現時離真正發放消費券尚有一段日子，政府不斷研究如何令消費券達致最大經濟效益，消息人士指，政府在細節上朝令夕改，業界略有微言。本報就上述事宜正向政府查詢。

八達通：不同渠道提升儲值額

過往八達通被指儲值額上限僅1,000元，或對發放消費券構成局限，該公司經研究後，今落實容許經不同渠道提升儲值額，本周四（4月29日）起，儲值限額仍為1,000元的八達通，將分階段於不同渠道自動提升至3,000元，用戶可隨時按需要自行決定增值。

現時儲值限額1,000元的八達通，為2019年12月1日之前發出的產品，包括租用版八達通、銷售版八達通、銀行聯營八達通及八達通流動電話卡等，及同年10月1日之前發出的Smart Octopus。

本月29日起第一階段，用戶於不同渠道，包括在八達通App查閱最近紀錄及餘額、領取退款及獎賞、增值八達通、領取公共交通費用補貼，儲值額上限將自動由1,000元提升至3,000元。

5月16日起第二階段，經補貼領取站領取公共交通費用補貼後，或於7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場的所有分店增值或成功領取公共交通費用補貼後，其八達通的儲值限額亦會自動提升至3,000元。

政府早前宣布推出5,000元電子消費券計劃，八達通為其中一間協助派發消費券儲值支付工具營辦商。另外，其他營辦商積極備戰，AlipayHK參考澳門經驗，在港登記消費券或提供獎賞。

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