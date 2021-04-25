五四作家，我早期看沈從文和林語堂（一左一右）。同期作者，很多是舊學出身，穿上新文學的新衣，有點衣不稱身，文章滲雜了很多“了、嗎、呀、啊”，難看。周氏昆仲中周作人的雜文，我也喜歡。

魯迅因他的革命先鋒形象太重，一直提不起興趣深讀，有點因人廢言，錯失了。錢鍾書對知識淺薄的我來說，作者賣弄得來有點欺人太甚。反之錢夫人楊絳寫的《仨人行》，卻很好看。

書架上有兩位名家，我看他們的評論多於看作品本身。一位是陳寅恪，另一位是胡適。陳寅恪的《柳如是別傳》，我粗略翻過，但余英時解構陳的作品，我倒讀得趣味盎然。胡適很年輕便暴得大名，他包容性格和眼光搭上了時代改革的列車，成了一代宗師。但論知識分子報國，胡適應該是交了半張白卷吧。記憶之中我最先看評胡適的書，是李敖寫的。和很多讀者一樣。我也曾經迷李敖，閱世深了，覺得李的那一句「五百年白話文第一」只可視作戲言而已。

章詒和說統戰 令人回味

余英時是我一個必讀的作者，他談新亞、談陳寅恪、談胡適、談汪精衞都可讀。相比之下，另一個也是寓居美國的歷史學者唐德剛，我也看了他的《晚清七十年》和口述歷史，唐的立論便沒有余英時般精闢。廣州中山大學教授袁偉時談近代史的角度，和余唐兩位很接近，海外和內地健筆互相輝映。

我在中國跑生意跑了近30年，公幹之餘，逛書店也成了習慣。韓少功和賈平凹是我喜歡的中生代作家，他們開始遠離早期劉賓雁等的傷痕文學，革命在他們筆下多了一份距離和客觀。韓少功的《革命後記》教曉我造反和被造反的根本沒有分別。我後期也多看章詒和，雖然我不懂京劇，但章的文筆好，寫名旦如何被共產黨統戰，令人回味。

談到出差買書，近年很喜歡到台灣買一些日本作者論中國近代史的中譯本，日本人的角度當然有異於「大中華膠」。台灣譯者日文根底厚，譯筆流暢。要說去大中華中心思想，近年兩位大陸流亡海外作家李勂和余杰都給我很多資料和啟發，是我近年的必讀。

曾經聽過前輩教訓，讀書要專，找一兩個項目，痛下苦功，才能得道。我惰性重，讀書對我來說百分之九十是興趣。大半輩事情，都是碰碰撞撞，參的是野狐禪，雜不成章。

張宗永

思博資本高級合夥人兼亞太區總裁