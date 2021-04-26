一手市場升溫，納米新盤也加入搶客戰團。內房遠洋集團（3377）旗下旺角煙廠街單幢盤「千望」（UPTIFY）剛上載樓書，料部署短期內開售，截擊同區ONE SOHO。

主打年輕上車客的千望提供83伙，每層4至5伙，戶型由開放式至一房間隔，實用面積151方呎至319方呎。據樓書顯示，最細單位3樓C室，實用面積151方呎，連96方呎平台，開放式間隔。另外，項目3樓提供5伙連平台特色戶，平台面積78至449方呎﹔其中A、B、C及E室單位的私人平台出現「公用地方」字眼。翻查資料，恒地（012）藝里坊‧2號部份連平台特色戶亦曾出現同樣情況。

遠洋表示，白色部份是公用地方，這是按政府屋宇署的要求，目的是預留地方給管理公司日後做維修或保養。這個做法是很普遍，其他新盤都是這樣安排。

普縉集團執行董事及企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典表示，「呢個做法喺香港好常見」，因為有個檢查井，屬於大廈公家設施。

千望樓花期約2年，關鍵日期為2023年3月，售樓處設於旺角朗豪坊。該盤屬舊契項目，毋須申請預售樓花同意書。

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