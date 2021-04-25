上周證監會與警方高調搜查恒益控股（1894）辦公室，同時將涉案男子帶走，懷疑與「微信女」唱高散貨集團騙局有關。除立法會議員張國鈞曾任恒益獨立非執行董事外，《蘋果》發現，事件亦牽涉另一位建制派議員陳健波。事源恒益主席兼大股東李沛新曾抵押逾半股份予許楚家旗下立橋銀行，而許楚家則是立橋保險行政總裁陳健波的老闆。

本報曾經多次報道，立橋銀行大股東許楚家特別喜歡邀請建制派議員作為董事及高層，除了「收成期」陳健波任立橋保險行政總裁外，許楚家旗下公司兆邦基地產（1660）先後委任工聯會鄭耀棠，以及現任立法會議員馬逢國任獨董，亦有專欄曾分析指許楚家與中聯辦有不少聯絡。

股價單日由$5.72跌至$0.51

恒益於2018年10月上市，招股價為0.85元，市值6.52億元，公司股價短短半年急升逾3倍至3.53元。至2019年4月被證監會警告其股權高度集中，主席、行政總裁兼執董李沛新及配偶，即公司執行董事劉麗菁持股共達74.26%，連同18名股東合共持股98.02%，呼籲有意入市投資者審慎行事。

恒益上市一年後，即2019年10月，公司主席兼控股股東李沛新、抵押恒益54%股份予許楚家旗下立橋銀行；至2019年12月，恒益委任曾先後出任立橋銀行行政總裁、董事及立橋證券董事的張晨為非執行董事，該抵押交易至2020年7月才於年報中披露。

年報提到，根據質押契據，HY Street以立橋銀行股份有限公司為受益人，抵押4.14億股股份，許楚家被視為由立橋銀行股份持有作抵押品的全部股份中擁有權益。當日恒益收市價為3.407元，抵押股份市值為14.12億元。

假設這類股份抵押成數極低，僅得三成，最終可獲貸款仍有4億元；若果僅得兩成，則有2.8億元價值。

2020年6月恒益股價急彈，至2020年8月起，微信女開始「吹奏」唱好這隻股份，公司同時不斷傳出賣盤消息，曾發公告指與潛在買方訂立諒解備忘錄，擬出售公司74.26%股份（即李沛新及配偶所有持股），股價隨即炒起，單日曾升逾六成，最高曾升至6.25元，由急升前2.45元計升幅達1.55倍。至8月底恒益離奇暴跌，單日由5.72元急跌至最低0.51元。公司抵押予立橋的股份9月隨即解除。

許楚家已歸還抵押品

以這個價錢計，立橋銀行的抵押品有關價值僅為2.1億元，就算以當初抵押成數兩成計，正常而言或應斬倉避免損失，但奇怪在有關54%股份似乎原封不動歸還予李沛新，或顯示該筆抵押股份價值更低，或有其他因素存在。

恒益股價插水後不足一個月，9月底公司多名董事陸續「跳船」，上市時已為獨立非執行董的張國鈞指「希望投放更多時間於其他業務」，去年底張晨亦辭任恒益非執行董事。

民建聯副主席張國鈞及陳健波同為建制派「戰友」，多次就受爭議議題如修訂《內務守則》、港版國安法等發言力撐政府，早前二人前後腳打第二劑科興疫苗。

張國鈞至今未有回應《蘋果》查詢，但其在恒益股價暴瀉後，去年9月2日與民建聯黨友開記者會，據公開報道當中曾提到「民建聯卧底加入股票天仙局3星期」。

記者就事件向陳健波查詢，他指其本人及保險公司不負責股票按揭業務，但就代立橋銀行回覆，「為方便貴報如實報道，經集團了解，根據已公開的資料，有關公司的股權曾抵押予立橋銀行，其後貸款全部清還，抵押解除」。