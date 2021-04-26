全球疫情反彈，中國為推動內需自救，趁五一黃金周展開全國消費促進月系列活動，其中內媒引述汽車促銷為活動重點。

《經濟參考報》指消費促進月活動將於5月1日在上海正式啟動，商務部指活動的主題為「加快促進消費回升和潛力釋放，促進形成強大國內市場，暢通國內國際雙循環」，將舉辦車展、老字號等展銷會，部份重點企業、重點平台將公佈各類活動及促銷優惠，而上海「五五購物節」將同時進行，北京、廣東、重慶、蘇州等城市也將陸續展開促消活動。

商務部消費促進司司長朱小良表示，汽車促銷為活動重點，由於汽車銷售額佔整體達10%，當局已與相關部門提前策劃，推動汽車由購買管理向使用管理轉變，以更好滿足消費者對汽車消費需求。吉利汽車（175）跌0.45%，報22.1元；比亞迪跌0.443%，報179.7元；長城汽車（2333）跌2%，報21.45元；雅迪控股升7.2%，報18.18元。

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