上周股市終回落了。馬後炮講，不是無先兆的，其實波幅、長息等早個幾禮拜已經「畀哂貼士」，只差是否眼利睇得出和信不信。敝欄曾多次指，美國長債息跌或VVIX抽升是上佳的跌市領先指標。

今輪VVIX早自8日即美股見頂前八日已抽，回升初期固然睇圖不覺，但及至14日一棍陽燭後，升勢已漸成形，當然亦可能假的。不過到上周一再一棍抽上，應知是最後出貨機會。賴死不走的結果自然是再坐一會了。回說過去市況不是要霸佔篇幅空間浪費讀者時間，而是要作檢討，經一事後長一智。

還有些指標是不對路了很長日子，譬如對數通道。道指的對數通道，長的由2009年畫起，已極近頂，高位曾見約+1.8標準差處。納指的則早自去年已破頂。至於標指，性質介乎兩者之間，不另討論了。至於道指由去年11月畫起的一條，上周五亦觸頂。由此可見，由當時起炒新轉舊經濟概念至今，道指已炒到盡，看來跌壓將較納指大。

過去幾次調整為時僅兩、三星期，照數時間固然係人都識，但今次若屬升得太盡，而要調整稍長呢？事先無人知道。故看已觸對數通道頂的道指，待其跌回通道底再算；按過往兩次（分別1月尾和3月初）稍跌穿–3標準差處計，今次起碼要見32400點。其實這跌幅不足半成，隨時本文刊出時已到價。不過此乃短線通道，還要看能否守。

另一跌的大條道理固然是估值。道、標、納指的市盈率分別達27、32和115倍，後兩者顯然偏高。當然，從無理論指市盈率去到哪個水平股市便要跌。此乃概率問題，越高的話股市跌的機會越大；而操作上，持股比例也該對應減磅。然則若是投機短炒，固然寧買當頭起越升越買，但大前提是一旦反轉意味錯邊，則要毫不留情壯士斷臂。

恒指改成份後，實已變成A股。將兩者自1月19日起同示一圖，可見叠住來行。港股當然不會有啥前景，亦難以升達對數通道頂，繼續長期表現呆滯。

羅家聰

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