自從特朗普宣佈退出改善地球氣候的《巴黎協議》之後，中國就馬上開展氣候外交，積極為中國的氣候控制定下目標，要在2030年達到碳達峯，2060年達到碳中和。於是，新能源股開始炒起，不少於今年2月中旬炒至最高價，然後開始調整，上星期，在拜登召開的40國高峯會議上，習近平又一次對着39國領導人承諾碳達峯與碳中和的目標，於是，數隻新能源股又出現強勁反彈。

新能源股主要有3種，最多的是太陽能股，其次是核能與風能。太陽能是資本投入最低的新能源，因此市場上有關的股非常多，良莠不齊，有些更屬於「仙股」，市值很低，已無投資價值，只能寄望將來股市進入瘋狂期時被莊家、炒家看中而炒起。核能則因不受一般人歡迎，使到核能股也失去動力，因此，比較有看頭的是風能。

風能因投入的資金成本要求高，因此上市的風能股也不多，風電廠股主要有龍源電力（916）、風電機生產商股則有金風科技（2208），這兩隻股皆曾於近日創出新高，目前正處於調整期。

翻查過去多年兩股的走勢，的確出現過數次大型炒作，但每次炒作之後，調整幅度也很驚人，被視為周期性很強的股。一朝被蛇咬，終身怕草繩，因此不少股民對這類股採敬而遠之的態度。

過去，所有的新能源股皆面對巨大的周期起伏，理由是中國政府並沒有制訂一個環保的目標，地方政府錢多時就撥一些錢搞環保，沒錢就不搞了。新能源的成本遠遠高於煤碳、石油，如果沒有政府津貼是不可能生存，但是，今日習近平已親自建立碳達峯、碳中和的目標，相信今後各省市地方政府年年都會有足夠的撥款以達標。

曾淵滄

財經評論員