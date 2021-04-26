凌晨4時20分

美股三大指數個別發展，重磅科技股帶動下，標普500指數和納斯達克綜合指數創收市新高。道瓊斯工業平均指數收報33,981點，跌61點或0.18%，標指收報4,187點，升7點或0.18%。納指收報14,138點，升121點或0.87%。

Tesla公佈首季業績，受惠於中國內地強勁需求及出售環保監管積分，收入和利潤均超預期。Tesla首季收入為103.89億美元，比去年同期的59.85億美元增長74%，超出預期；淨利潤為4.64億美元，相比之下去年同期的淨利潤為6,800萬美元，大增582%。歸屬於普通股股東的淨利潤為4.38億美元，比起去年的1,600萬美元，大增2638%。

晚上9時40分

美國三大指數個別發展，納指升0.28%或39點，至14,056點，道指升0.15%，至34,096點；標普500指數升0.19%，至4,188點。

據日經新聞，台積電（TSM）將在中國投資28億美元，2023年在南京建立生產線提高產能，以滿足用於汽車製造的28納米晶片不斷增長的需求。台積電升1.52%。

據Coindesk，比特幣（Bitcoin）曾重返54,000美元水平，現報53,747美元，24小時升7.31%；以太幣（Ethereum）升8.05%，至2,498美元。

Tesla升2.41%，市場普遍預期首季收入按年升72%。

晚上8時35分

美國三大指數期貨個別發展，納指期貨跌0.22%或30點，至13,896點，道指期貨升0.17%，至33,998點；標普500指數期貨升0.01%，至4,171點。

據路透，Tesla（TSLA）計劃在上海廠房增加設施，以維修及重造摩打及電池等重要零件，將增加車體結構及電動摩打控制器的生產能力。Tesla盤前升1.07%，盤後會發佈今年首季業績。

據彭博，蘋果（AAPL）承諾未來五年將在美國增加20%投資，預計投資金額為4,300億美元，用作發展下一代晶片，並在國內推動5G。蘋果計劃在美國北卡羅來納州投資超過10億美元，在機器學習、人工智能、軟件工程等領域創造至少3,000個工作機會。

韓國交易所表示，金融科技公司Kakao Pay申請IPO的初步許可，母公司為Kakao Corp，為韓國最大通訊軟件手機應用程式供應商。Kakao Corp是Kakao Pay的最大股東，去年尾持股為56.1％； Kakao Pay第二大股東為螞蟻集團所屬的支付寶，持股為43.9％。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略