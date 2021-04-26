綠色可持續發展成為全球大趨勢，港府提出在2050年達致「碳中和」，恒生（011）更進取，希望在2030年前達標。恒生商業銀行業務總監林燕勝預期，市場對綠色融資需求增加，料年內綠色貸款規模達50億元。

林燕勝表示，該行新設綠色融資專責團隊，配合企業推出多元化融資方案，特別為中小企提供專業的綠色評估，又透露今年暫批出4宗綠色貸款，涉額13億元，其中一宗貸款用途與綠色建築有關，涉額1億元；另正處理逾20宗申請，相信年內相關貸款總規模可達50億元目標，並預期未來幾年相關貸款會每年有逾一成增長。

提到還息不還本計劃，林燕勝透露一度有八成客戶合資格採用還息不還本計劃，高峰期採用客戶比例達25%，現已回落至單位數，不少企業已不需要延長還款期，建議監管當局可如期落實退場計劃。截至3月底，該行累計批出貸款超過1,200億元。

百份百擔保特惠貸款計劃方面，恒生截至3月底累計批出逾60億元貸款。林燕勝指出，不少企業已度過難關，生意已重回正軌，個別更有計劃拓展業務，強調擔保貸款計劃沒有拖低整體貸款質素，隨疫情及經濟回穩，料今年貸款質素較去年理想。

林燕勝又提到，過去一年貸款市場出現結構性變化，中小企轉借息率較低的擔保特惠貸款，相信紓困措施退場後，銀行會重推中小企貸款，有助增加利息收入。他續對整體商業銀行貸款前景正面，尤其大灣區及跨境貸款增長動力將較快。

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