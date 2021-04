4月將盡,市場又掀起五窮六絕七翻身之說,西方亦流行「Sell in May and Go Away」,無論從中西角度出發,5月似乎都唔係炒股票的好日子。本欄接受能力極高,甚麼基本因素、技術因素、財技因素(玄學因素真係頂唔信)都會參考,不過由於持貨水平偏低,就算5月天真係跌落嚟,對我的影響也不會太大,反可締造低吸條件,從來都說有危就有機。

雖然內地股市下周一至三休市,但港股通南向交易(即北水)將於本周四暫停,至下周四(5月6日)始復常。傳統智慧告訴我們,北水暫停或會導致港股欠缺承托力、半死不生,但大家不善忘的話,2月農曆年假前後,港股正是借北水休息起革命,概念股炒到火花四濺,恒指亦同步創近年新高。以為假後大媽會接火棒或接力炒,原來派對結束鐘聲已悄悄響起,往後的走勢如何,相信你比我更清楚。

今次長假會否重覆上次的走勢,再來一次高潮,還是將悶局變得更悶,買賣兩閒?我沒有水晶球,呢一刻畀唔到答案你(話你聽我知你都唔好信),只能等待市場結果。但可以預期的是,就算行單邊升市,動力都唔會好似年初咁勁,一句到尾,因為蟹貨太多了。

fb︰www.fb.com/tongcow88

YouTube︰www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略