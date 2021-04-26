有機構就香港幼兒教育人力資源及薪酬福利進行，顯示2019年畢業生整體的平均入職月薪為21,697元；2020年畢業生整體的平均入職月薪為22,713元。

調查結果顯示非參加2019-2020幼稚園教育計劃的學校的校長級別、主任級別、和班主任的平均年薪分別為643,470元、496,187元和339,913元，略高於參加2019-2020幼稚園教育計劃的學校（629,999元、465,010元和333,708元）。

非牟利學校校長級別、主任級別及班主任的平均年薪分別為638,418元、478,052元和337,814元，略高於私立獨立學校（591,699元、426,691元和303,783元）。

在調查時期2019年9月至2020年8月內，學校的平均薪金調整百分比為4.8%。預測薪金調整（2020年9月至2021年8月）百分比為2.96%。

是次調查由香港浸會大學商學院人力資源策略及發展研究中心，聯同持續教育學院幼兒及基礎教育部合辦，旨在了解幼稚園現行的薪酬制度，特別是針對幼稚園各個關鍵職位的薪資水平。

調查收集2019年9月1日至2020年8月30日期間的數據。最終樣本包括全港102間學校（約佔全港1049間幼稚園的10%），與教育局於2019/2020年統計數據的百分比相若。

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