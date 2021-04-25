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【本報訊】「五一黃金周」將至，隨着疫情受控兼局部通關，澳門旅遊業及酒店業有望久旱逢甘露。反映市道之一的五星級酒店預訂率，在長假期前十日已陸續爆滿，房價更較農曆新年時「三級跳」，部份加價八成至一倍不等。澳門業界人士對市道感樂觀，形容「開始有見到明天嘅感覺」，預料黃金周將是近年旅遊旺季的高峯。

本報記者於上周二（20日）翻查各大賭場酒店官網於黃金周的訂房情况。以1間供兩人入住的最優惠價格客房為例，總計10間酒店，有6間酒店在五一檔期首三日已率先爆滿。

受惠內地恢復通關

「訂爆房」的包括金沙（1928）旗下威尼斯人及倫敦人；銀娛（027）旗下澳門銀河；永利（1128）旗下永利澳門及永利皇宮；以及美高梅（2282）旗下澳門美高梅等。當中，澳門銀河最受熱捧，於5月1日至5日均告爆滿，直至5月6日才有房接受預訂。

今個黃金周的酒店房間定價亦較對上一個傳統旅遊旺季——農曆新年假期更為進取。以新葡京酒店為例，最優惠價格客房在五一黃金周普遍索價近2,000元，當中在5月1及2日分別叫價1,930元及2,900元，跟新年時最貴售約1,050元相比，已高出八成及1.7倍。

仍然有房的JW萬豪於5月1日盛惠2,688元，亦較該酒店於新年假期首日的1,445元，高出86%。

在澳門經營十六浦度假村的實德環球（487），其副主席馬浩文表示，目前酒店的預訂率已達八至九成，原因是內地已恢復辦理居民赴澳門旅遊簽注，且現時所有內地人訪澳已毋須隔離，「黃金周應是近年旅遊旺季的新高，消費將有一個明顯反彈」。

較疫情前仍有距離

今個黃金周的房間定價雖有所增加，惟馬浩文稱，叫價仍相等於疫情爆發前、2019年正常旅遊旺季的「半價」。暫時市道重返疫情前狀況的機會不大，「始終VIP（貴賓賭廳業務）收縮幅度好大，短期亦不會有太大升幅，現時（復蘇）以中場業務為主」。他料，中場在黃金周的博彩收入，將恢復至疫情前的七成，「VIP可以維持以往兩成都已經不錯」。他又形容澳門旅遊業「見到曙光」，最希望是港澳能夠通關，因為大部份旅客都是港澳聯遊，若港澳能恢復正常往來，將有利澳門的旅遊復蘇。

澳門旅遊業議會會長胡景光亦指，從酒店預訂率、澳門與內地航班的班次等去看，有信心黃金周的訪澳人數可突破日均4萬人次，對市道感到樂觀，「開始有見到明天嘅感覺」；現時來自外國、香港及團隊遊的客源仍未能恢復，而訪澳旅客中有一半屬自由行，「若達到日均4萬人次，已等於過去旅遊旺季自由行旅客的七成」。他又指，五星級酒店房價在黃金周相比正常的星期六有一定輕微升幅，惟與正常的黃金周比較，「仍然屬於比較抵」。