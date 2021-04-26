龍尾體育用品股361度（1361）昨日又升9％。去年10月21日於1.01元薦買，設目標價1.6元，現時2.87元，較薦前飆升184％，大超標，搵過隻。

上月8日於0.91元薦買另一隻龍尾中國動向（3818），現價1.01元，目標價提高。

盈利預測爆升3.3倍

1）中動向年結日為3月底，2020／21年末績將於6月17日前後公佈，幾乎肯定將發盈喜。

現年度中期賺11.16億元人幣，按年激增4.9倍，主要來自投資收益。下半年（2020年10月至2021年3月）全球各主要股市仍升，中動向應仍有可觀投資盈利，即使下半年業績只及上半年的4成，全年仍賺15.6億元人幣，按年激增3.3倍，預測PE僅 3.2倍，較6年平均折讓逾六成，預測PB 0.4倍，較6年平均折讓三成。

2）與同業比較，中動向估值非常便宜。以2021年12月年結預測數據計，李寧（2331）PE 54倍，PB 12.2倍；安踏（2020）PE 40倍，PB 10.4倍；滔博（6110）PE 22.3倍，PB 5.3倍；特步（1368）PE 21倍，PB 1.9倍；361度PE 11倍，PB 0.65倍。

3）中動向已派中息6.7港仙，預測末期息相同，全年派13.4港仙，高息13.4厘；末息若只及中息的一半，全年10.05仙，仍達高息10厘。過去6年，平均周息5厘，現在高得多。去年9月底，手上淨現金29.93億元人幣，無借貸，每股現金值0.61港元，派更高股息都可以。

＊中動向現價1.01元，目標價由1.38元提高至1.99元，仍只及2007年IPO價3.98元的一半，潛在升幅97%。目標價PE亦只及特步與361度平均PE的四成。

同場加映：與52周低位比較，航運／集裝箱股中遠海發（2866）現價升92％，姊妹股中遠海控（1919）飆615％，東方海外（316，母企中遠海控）飆355%。

中遠海發大落後，以致往績PB僅0.55倍，遠低於中遠海控的3.28倍及東方海外的2倍，大有條件炒同氣連枝。

中遠海發現價1.38元，PB不求與兩同業睇齊，只望與本身過去6年平均0.88倍一樣，已值2.2元，潛在升幅60％。

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