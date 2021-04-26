長實（1113）早前公佈194億元巨額回購及收購自有資產計劃，獨立財務顧問認為有關條款公平合理，獨立董事委員會就指，方案符合公司及股東的整體利益，建議獨立股東投票贊成。

長實就回購方案刊發股東通函，其獨立財務顧問英高認為，就獨立股東而言，該建議的條款屬公平合理；而獨立董事委員計及英高意見後，亦認為回購、收購自有資產、以及清洗豁免的條款，符合長實及股東的整體利益，因此建議獨立股東在股東特別大會（EGM）投票贊成有關決議案。

就收購4項歐洲基建資產，英高以同區13家可比較的資產作分析，指出收購資產的「企業價值／監管資產價值或監管資本價值比率」為1.38倍，水平與可比較的相若；而「隱含企業價值╱EBITDA」比率為8.32倍，低於可比較的平均10.99倍，對長實有利。

就回購計劃而言，英高將長實與恒地（012）、新地（016）、新世界（017）、太古（019）等同類地產股比較，指長實的隱含市賬率為0.53倍，略低於同業的中位數0.58倍，故每股51元的要約價屬公平合理。

料來年派息至少增15%

英高又指出，考慮到方案會在未來2個財年，長實每年派發股息不少於66.48億元股息，以及從收購資產額外分派9.1億元股息，料小股東全年股息將至少增加15%至2.07元，長實可藉此獎勵長期股東。

該顧問指出，有關方案會令獨立股東持股被攤薄，有有關影響屬於可接受，包括考慮過方案能為長實提供機會，以收購大型及優質資產組合，涉及的執行風險相對較低；增加集團固定收入基礎的貢獻，提升收益穩定性；亦可為股東按市價的溢價變現；以及作價屬公平合理。

長實上月公佈變相增持計劃，將以每股51元發行3.33億股方式，向李嘉誠基金會收購4個基建資產；同樣以每股51元回購最多3.33億股並注銷，其後於本月14日公佈加碼回購至3.8億股，即共動用193.8億元現金。一旦方案通過，大股東李嘉誠及李澤鉅父子變相增持長實，由目前持股36%增至45.6%。李氏父子今次財技，被外界質疑動機，大股東應該說服投資者，這是否運用資金的最好方法。

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