香港政府派5,000港元電子消費券最快要暑假才能申請，而有類似計劃的澳門則率先於6月啟動計劃。支付寶於港澳兩地同樣獲選為消費券營辦商，香港推廣計劃細節未出爐，但澳門方面就公佈，由4月30日起至7月31日，合資格人士選擇透過支付寶（澳門）登記使用電子消費優惠，可於8至12月期間獲最多500澳門元獎賞，客戶消費時候將自動抵扣。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，支付寶澳門自2019年9月推出，現時全澳門近9成商戶經已接入作為收款工具，今年第一季線下交易金額按季增長超過70%。

李詠詩早前接受訪問時亦預告，待香港政府公布消費券的細節出爐後，會向用戶推出額外優惠，「最終一定唔止賺5,000蚊」。

除AlipayHK外，本港其他3間儲值支付工具（SVF）均陸續出招，WeChatPayHK早前推出「消費券資訊早鳥訂閱有賞」活動，用戶登記消費券資訊服務，即賞10元電子現金券。

HKT Financial Services業務主管梁海儀表示，針對Tap&Go「拍住賞」消費券提供的優惠，會在一、兩個月後有公佈。

八達通暫時未公佈對零售消費者的消費券優惠。

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