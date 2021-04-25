上周四證監會與警方高調到恒益控股（1894）位於油塘的辦公室，帶走大批文件，同時將涉案男子押返警方私家車帶走，懷疑與「微信女」唱高散貨集團騙局有關。

除民建聯副主席、立法會議員張國鈞在暴瀉後退任恒益控股獨立非執行董事外，《蘋果》發現，「恒益關係網」亦伸延到另外兩位建制派議員陳健波及馬逢國。事源恒益控股在去年8月31日暴瀉前，曾抵押逾半股份予許楚家旗下澳門立橋銀行借錢，而他正正是立橋保險行政總裁、「收成期」陳健波的老闆；許楚家旗下兆邦基地產（1660）亦委任馬逢國任獨董，往年離任的更包括工聯會鄭耀棠。

押股後，立橋證券董事張晨更獲委任為恒益控股非執行董事。在股份暴瀉後，恒益控股抵押予立橋的股份於9月隨即解除，張國鈞、張晨等前後腳離任董事局。記者就事件向陳健波查詢，他稱了解到有關貸款已經還清予立橋銀行，惟未有詳述箇中細節。

主席李沛新：上市是「難得的成就」

「微信女」（又稱唱高散貨）猶如電話騙案，禁之不絕，無日無之。上周證監會公佈，與警方在調查欺詐罪行的行動中，於全港多個地點以串謀詐騙罪名拘捕了4人，包括3男1女，年齡介乎26至63歲。被捕人士包括該上市公司的3名高層人員，他們涉嫌串謀透過虛假交易盜用該公司資金，當中涉及超過1,900萬元。所有被捕人士被警方拘留以作進一步調查。

過去同類案件，莊家多利用「細價股」低市值、低流通量特點，欺騙散戶入場，舞高後莊家隨即大幅派貨，令散戶損失慘重，惟過往公司董事甚少牽涉其中。恒益控股於2018年10月上市，招股價為0.85元，市值6.52億元。主席、行政總裁兼執董李沛新當日亦有出席「打鑼」儀式，並向傳媒指認為能上市已是「難得的成就」。

公司股價上市後走勢不俗，2個月後公佈半年盈利按年升24%，並稱旗下附屬公司與獨立第三方訂立了一份有關於中國地產投資及地產工程項目相關的戰略合作框架協議，公司股價短短半年急升逾3倍至3.53元。至2019年4月被證監會警告其股權高度集中，李沛新及配偶兼公司執行董事劉麗菁持股達74.26%，連同18名股東合共持股98.02%，呼籲有意入市投資者審慎行事。

上市一年即押54%股份予許楚家

恒益控股上市一年後，即2019年10月抵押54%股份予許楚家旗下立橋銀行，根據質押契據HY Street以立橋銀行股份有限公司為受益人，抵押4.14億股股份，許楚家被視為於由立橋銀行股份持有作抵押品的全部股份中擁有權益。

抵押當日恒益控股收市價為3.407元，股份市值為14.12億元。假設這類股份抵押成數極低，僅得3成，最終可獲貸款仍有4億元；若果僅得2成，則有2.8億元價值。

立橋高層加入恒益董事會

至2019年12月，恒益控股委任張晨為非執行董事。張晨自2017年9月起，先後出任立橋銀行行政總裁、立橋銀行董事及立橋證券有限公司董事，為許楚家的心腹。

2020年8月起，微信女開始「吹奏」這隻股份，公司同時不斷傳出賣盤消息，曾發公告指與潛在買方訂立諒解備忘錄，擬出售公司74.26%股份（即李沛新及配偶所有持股），股價隨即炒起，單日曾升逾6成，最高曾升至6.25元，由急升前2.45元計升幅達1.55倍。後單日由5.72元急跌至最低0.51元。

以這個價錢計，立橋銀行抵押品有關價值僅為2.1億元，就算以當初抵押成數2成計，正常應該斬倉避免損失，但奇怪在有關54%股份原封不動歸還予李沛新，或顯示該筆抵押股份價值更低，或雙方就該筆借貸有其他協議存在。

記者向陳健波查詢上述事宜，他回覆《蘋果》時指出，其本人及保險公司不負責股票按揭業務，但代立橋銀行回覆：「為方便貴報如實報道，經集團了解，根據已公開的資料，有關公司的股權曾抵押予立橋銀行，其後貸款全部清還，抵押解除。」

至於股價插水後不足一個月，於去年9月底因「希望投放更多時間於其他業務」而離任獨董的張國鈞，本報多番致電欲了解詳情以及為何建制派議員捲入事件，至今未獲回應。但在恒益控股去年8月底暴瀉後，張國鈞數日後（去年9月2日）與民建聯黨友開記者會，提到民建聯有委派卧底加入股票天仙局3星期，張國鈞又要求執法機構跟進這些社交平騙案（唱高散貨）。

倉位顯示大跌前有人率先沽貨走人

恒益控股共發行7.68億股，翻查中央結算系統（CCASS）紀錄，股份多數由非散戶常用的證券行持倉，10間主要證券行共持6.9億股份（91%），意味街貨量甚少。而大部份證券行於恒益股價暴瀉前後，倉位亦出現顯著變化。

當中，要數許楚家旗下的立橋證券持貨量最多，持有超過74%股權，相信是代該公司主席兼大股東李沛新持貨。雖然立橋倉位在股價波動的時侯未有異動，但CCASS顯示，在股價暴瀉後一個月，即去年9月29日，大部份股票突轉至英皇證券，涉逾5.7億股（74.27%），立橋倉位只剩餘65萬股（0.08%）。

恒益自去年8月17日起不斷飆升，此前多間證券行倉位突然劇增，包括名匯證券，由不足0.01%，逐步增至最多4.13%；另外，華贏東方甚至由0增加3.22%。

恒益股價暴瀉9成的當日（8月31日）、前夕及翌日，倉位均未見大變化，只有進陞證券持倉量突然由近2%降至不足1%。直至9月2日及3日，倉位才出現異動，興證、進陞、華贏的持倉量降至0；反而散戶常用的滙豐、中銀、富途倉位急增。值得一提的是，聯交所買賣證券是在T+2日（交易後第二個營業日）才經由CCASS進行交收，故當日CCASS紀錄顯示兩日前交易狀況，意味有人「未卜先知」，在大跌前率先沽貨走人，令一眾散戶接火棒。

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