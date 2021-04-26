「所有投資決策首步必定是分析財務報告 ，我們肩負守護第一道防火牆的責任。」財匯局主席黃天祐在訪問期間不斷重複，尤其在新舊經濟股交織下，要維持財務報告質素有一定挑戰。他希望與各監管機構加強合作，多管齊下監管上市公司及其核數師。

財匯局早於2006年成立，直至2019年10月修訂條例生效後，才正式接手監管香港上市公司核數師的實權。但黃天祐明言，同樣關注上市公司財報本身的質素。在新例下，當公司的財報會計準則存有偏差、失實、不當，該局有權向上市公司展開查詢。為了令監管效率更高，該局與證監會近月簽署了諒解備忘錄（MOU），雙方的監管職可互相延伸，亦意味財匯局權力增大，「等法官再轉介比我哋蚊都瞓，但簽咗MOU可以做到差唔多實時，當佢哋展開調查，我哋都可以即時跟進。」

黃天祐直言，財匯局無權處分上市公司，但在調查核數師的過程中，發現該上市公司有舞弊情況，可即時分享資料及轉介予證監會，反之亦然。他續表示，冀盡快與港交所（388）檢討早年所簽訂的MOU，加強雙方合作。

該局亦一改低調作風，過去兩個月內先後介入調查德勤舉報事件及康宏（1019）賬目問題，惟後者引起市場不同猜測。黃天祐拒回應個別案件，強調只是行使應有的權力及責任。

「自小監管意識就好強」

財匯局展開查察工作逾年，黃天祐表示，香港核數師質素與國際主要的金融市場相若，但普遍核數師欠缺足夠專業懷疑態度，質疑審計證據的適當性及充足性。他續指，當某些會計項目涉及公司管理層的主觀假設，核數師卻不過問照單全收；即使數字正確，得出的報告結論基礎薄弱。

港交所近年不斷修改《上市規則》，吸引更多大規模的新經濟企業赴港上市，目前上市公司數量逾2,500間。黃天祐坦言有一定挑戰，但財匯局近年積極招兵買馬，不斷擴充各部門，冀明年3月底前可由現時的54人增加至59人。

黃天祐出任多個監管機構要職，包括港交所上市委員會成員、證監非執董等，監管工作看似沉悶，但他自得其樂，「自小監管意識便很強，每個公職都有不同體驗，財匯局主席一職最任重道遠。」雖然接手大權逾年，財匯局仍未開出第一宗罰單，被問到未來會否特別增加執法部門的人手 ? 黃天祐指，不會以「執法部門」概括履行調查、處分、查察職能的部門，查察部暫時有13名人員，「人手規模一定不及證監會，但財匯局屬精簡架構，相信短期內仍可應付得到。」

上市公司或增法規成本

隨着監管逐漸收緊，核數師及上市公司各有方法應對。由立信德豪及信永中和發起的「香港上市公司審核師協會」於本月14日成立；該協會董事、立信德豪審計部董事總經理陳錦榮向本報表示，仍在籌備章程及會員事務，協會旨在提供平台，集合同行的經驗、意見，互相協調以應對不斷改變的監管要求。他透露業界反應正面，至今已接觸十多間會計師行，包括大型及中小型。

陳錦榮表示，監管機構多數從監管、市場，及投資者的角度出發，但其實仍有會計師、律師等持份者，「希望可以喺新例諮詢時，集合業界的聲音，向監管當局反映。」他續指，對監管機構不斷優化條例，以鞏固香港國際金融中心的地位表示「無意見」，但亦認為須取得恰當的平衡點。

香港上市公司商會總幹事黃明偉表示，監管機構要做到滴水不漏，上市公司只好打醒十二分精神應對。例如，公司內部調撥資源，增加財報方面的準備防止出錯，而核數師亦不可將貨就價。加上，公司亦須編制環境、社會、管治（ESG）報告，法規成本負擔勢必加重。

但同時，他對某監管方針不敢苟同。最近，港交所擬限制獨董任期，公司另須獲獨立股東的批准，亦要求董事會加入女性成員等，他反問：「公司本身無犯錯，係咪一定要規管呢？」

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