新地（016）旗下的香港商用航空中心（HKBAC），與機管局簽署協議4億元擴建項目，每年可處理的公務飛機起降量將增加一倍，料2025年完成。新地主席兼董事總經理郭炳聯估計，空中交通復蘇需時數年，但此時擴建，是對「香港這個家」未來充滿信心。

HKBAC現時佔地1.6萬平方米，擴建項目完成後佔地將增加50%至2.45萬平方米，其中商用客運大樓面積將擴大4倍至4,800平方米。有關擴建計劃分為兩部份，第一部份包括翻新和擴建現時的候機大樓，提升大樓內的清關、出入境及檢疫設施，亦會增設由候機大樓向外延伸的蓋蓬。第二部份主要興建一座新客運大樓，擴充設施以應對由包機和團體旅行等帶動的新客運需求，同時為商用航空公司提供更多辦公空間。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，HKBAC需要更多空間，以協助推動香港持續在市場及競爭中脫穎而出。他形容疫情影響縈繞不去，並料空中交通復蘇需時數年，但仍將目光放遠，「相信香港就像過往不止一次，可以憑藉適應力和靈活性妥善、適時地作出應變、化險爲夷。」郭炳聯又相信，隨著疫苗接種計劃推出，旅遊限制將逐步放寬，香港必可活力重現，而新地在經濟不確定時作出的投資，反映對「香港這個家和亞洲的未來均充滿信心。」

米高嘉道理：推動一小時生活圈

身為HKBAC董事的中電（002）及大酒店（045）大股東米高嘉道理表示，自己一向熱衷飛行，「我的家族四代植根香港，一直與香港擁抱共同的願景」，他認為，香港在「雙門戶」概念下擴展機場網絡，商務航空將繼續擔當重要角色，協助吸引各地企業家、領導人和管理層；而在中國「雙循環」戰略引領下，香港也將受惠於更多相關的高增值商業活動。

米高嘉道理又相信，隨著通用航空在內地尤其是大灣區內蓬勃發展、國家經濟同時持續以全球觸目的高速增長，香港的商務航空定必重拾發展升軌。他指，結合跨境商用直升機服務的商務航空，將提升香港和大灣區各地的連接，有助推動實現「一小時生活圈」的理想。

機管局主席蘇澤光就表示，香港國際機場具備優越的地理位置及航空網絡，讓商務行政人員可在5小時內飛抵主要亞洲市場。HKBAC擴建計劃將有助進一步吸引環球商業機構在香港設立地區總部及辦事處。

高峰一年處理9000商務航班

香港商用航空中心於1998年投入服務，為公務機、外交專機和緊急航班提供飛機和地勤服務。由新地最終控股70%，當中新地持有該公司35%權益、嘉道理集團持有25%；另外30%由南方航空（1055）持股20%，英國私人飛機服務公司Signature Aviation持股10%。

HKBAC服務的航班絕大部份為商務航班，高峰期處理航機每年達9,000班，服務乘客逾4萬名。該中心引述一份研究顯示，香港上市公司100強中，至少65家有使用商用航空服務。

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