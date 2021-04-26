【本報訊】反壟斷風暴沒完沒了，最新陷於風眼的是美團（3690）。市場監管總局表示，近日依法對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。美團或步阿里（9988）後塵，該股昨早曾升5%，惟高位掉頭向下，臨近收市且越跌越急，成交急增至95.5億元，為即市成交最活躍個股。雖有逾7億元北水淨買盤力撐，收市仍倒跌0.5%，報305元。

市監局網站昨日於港股收市後公佈立案調查一事，而美團午後股價率先急跌，令人質疑已有春江鴨偷步沽貨。

專家：冇阿里咁危險

分析指，由於市場對科網龍頭排隊接受反壟斷調查已有心理準備，加上目前未有披露更多細節，料美團短期未至於大跌，但不抱有期望；若失守300元，則會下試區間下方270元，即可能跌穿上次美團配股價273.8元。截至昨晚10時，美團ADR折算報289.969元，相對港股收市價低4.9%。

美團在傍晚發出自願公告，稱將積極配合國家市場監督管理總局的調查，嚴格落實相關規定；目前公司業務一切正常。

事實上，內地近期對科網企業頻頻有監管動作。市監局本月中召開網絡平台企業行政指導會，要求各平台企業要在一個月內全面自檢自查，整改期後再有發現平台企業強迫實施「二選一」等違法行為，將從嚴處罰。有份參與會議的包括美團、騰訊（700）、阿里等34家企業。

參考首間因反壟斷被「祭旗」的阿里，一旦被市監局盯上，將有一段時間無運行。螞蟻上市觸礁後，阿里去年12月被市監局立案以反壟斷法調查，在近半年時間，已先後三次被罰。當中，阿里在4月初因「濫用市場支配地位」而被重罰182.28億元人民幣，為內地同類案罰款中最辣。

阿里乖乖領罰後，市場已估計，騰訊或美團會成為下一調查對象。耀才證券研究部副經理譚智樂表示，反壟斷及整頓平台基本上是今年內地監管部門的工作重心，美團雖然有步阿里後塵的機會，惟以估值下調為例，美團的處境「冇阿里咁危險……之前螞蟻推到估值咁高，而且阿里業務又好大部份嚟自壟斷」。他指美團股價短期很大機會有沽壓，惟該股已由高位回調不少，加上市場已逐漸適應反壟斷所帶來的影響，料美團維持上落市格局，「睇吓270蚊守唔守到，未至於要大跌一成嘅」。

另一龍頭騰訊暫未捲入大規模的反壟斷調查之中，惟公司早已出招自保。騰訊4月斥資500億元人民幣拓展可持續社會價值創新，涉及教育創新、鄉村振興等，為公司首次將非商業項目作為核心戰略。騰訊此舉被市場解讀為以「做好事」，冀中央放生而先交投名狀。

債券南向通傳7月推

阿里昨日微升0.1%，報224.6元；騰訊走低0.6%，報628.5元。在科技股升勢虎頭蛇尾下，恒指倒跌125點，收報28952點，成交1,474億元。有消息指財政預算案提出的債券南向交易「南向通」，將於7月初啟動，作為慶祝香港七一回歸24周年的禮物；因需配合中國資本管制，料設有投資額度及可局限部份債券。受利好消息刺激，港交所（388）升1.4%，報491.4元。