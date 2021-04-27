究竟做大公司還是做小公司好？以前的而且確大公司福利各方面的條件都會比小公司好，假期雙糧花紅醫療等等，小公司根本冇得比，還有晉升制度員工培訓，收入穩定等等都是員工夢寐以求的工作環境和條件。反觀以前的小公司老闆，都是靠自己非常努力勤力打天下打出來的，管理的心得就是自己的做人心得，自己都是有返工冇放工之人，根本不明白亦沒有員工福利的概念，不過會講究人情味，會關心員工家庭子女。借錢甚至出首期給員工買樓、資助學費供員工子女出國讀書的好老闆都有。

時至今日，打工仔搵工第一時間問的是一年有幾多大假。有沒有花紅醫療提供，不管是大公司小公司，福利差的根本請不到人。不過相信及認為入大公司做更有面子，滿足虛榮心的人，依然大有人在。最近收到不少入了大公司做之後，因為老闆卸膊兼且廢，同事按本子辦事，制度僵化，外面世界風雲變色地變，公司當年現在一樣冇變等等的問題，大吐苦水問我可以點改變。答案很簡單，除了改變自己，根本沒有可能改變得了任何人和事！

大公司還是細公司也好，都是個人的選擇，不過做選擇之前，必須要做功課認清事實，不切實際的主觀願望，注定失望。以前被視為金飯碗的政府工，都經已全部轉了合約制，尤其是經歷最近的肺炎疫情，零售業飲食業可以因為經濟狀況轉好轉差，但旅遊業航空業，竟然會有飯碗不保焗住轉行的一日，沒有人可以估計預料得到。

沒有一份工作是安穩的，沒有一間公司我們改變得了的，所以選擇做甚麼行業入哪一間公司，與公司的規模大小無關，只要與自己的興趣志向有關就得。因為無論老闆上司同事好或不好，只需要能夠在這個平台考驗磨練累積經驗，此地不留人，只有大把留人處，使乜驚？

金飯碗，是自己打造的，沒有任何公司可以提供的。不是保證一定有飯食，是無論去到邊度任何環境地方，都可以靠自己憑實力真金不怕紅爐火，搵到飯食。

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