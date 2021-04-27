政府統計處今發表對外商品貿易統計，3月份本港整體出口和進口貨值按年升26.4%和21.7%，出口貨值為4,091億元，進口貨值為4,361億元，貿易逆差為270億元。

香港第一季的商品整體貿易逆差為670億元，相等於商品進口貨值5.7%。香港運往亞洲國家的出口貨值升27.9%，尤其往台灣升51%、印度升39.2%、中國升31.3%和韓國升29.2%；輸往新加坡則跌15.7%、日本跌15%。商品種類方面，電動機械、儀器和用具及零件總值增加540億元，升38.6%、非金屬礦物製品增93億元，升113.2%、辦公室機器和自動資料處理儀器增67億元，升18.2%、通訊、錄音及音響設備和儀器增58億元，升11.3%；而動力產生機械及儀器的整體出口貨值則錄得跌幅，減少29億元，跌33.4%。

至於主要供應地的進口貨值錄得升幅，例如新加坡升45.1%、越南升39.5%、台灣升34.9%和泰國升27.2%，電動機械、儀器和用具及零件增470億元，升31.9%、通訊、錄音及音響設備和儀器增99億元，升19.3%、非金屬礦物製品增45億元，升42.0%和辦公室機器和自動資料處理儀器增40億元，升13.1%，而動力產生機械及儀器的進口貨值則錄得跌幅，減少18億元，跌18.7%。

政府發言人表示，受全球需求顯著反彈所支持，三月份商品出口貨值按年繼續強勁增長，輸往多個主要市場的出口錄得顯著升幅，三月份商品貿易總額達到8,452億元，是近4個月來第3次超過8,000億元水平，「由內地及美國帶動的全球經濟復蘇，應在未來一段時間繼續支持香港的出口表現。然而，疫情發展及包括中美關係和地緣政治緊張局勢等其他風險因素值得關注，政府會密切留意相關情況。」

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