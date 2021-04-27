本港賣樓移民潮持續。利嘉閣羅富欽表示，粉嶺廣福苑中層B室，單位實用面積920方呎，為三房套連工人套間隔，外望享開揚景觀，單位原本連一個車位開價970萬元，最後減價42萬元或約4%，以928萬元沽出，呎價10,087元。不過，是次造價仍創屋苑歷史新高。原業主2010年9月以460萬元購入單位，持貨11年賬面面獲利468萬元。

羅富欽補充，原業主因移民離開香港所以出售單位，上述為廣福苑本月首宗二手成交個案，現時約有2個單位放售，最低叫價由1,000萬元起。

本月市場錄得多宗賣樓移民個案，樓價790萬至3,498萬元，當中以過千萬成交為主，反映這些家庭是以中產階級為主。最貴1伙「移民盤」為北角柏傲山6座低層B室，實用面積1,188方呎，由於業主打算移民，日前以3,498萬元連車位賣走，持貨7年賬面獲利574萬元。

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