受疫情低基數效影響，1至3月份中國規模以上工業企業利潤總額18,253.8億元（人民幣，下同），按年增1.37倍，比2019年1至3月份增50.2% ，兩年平均增22.6%。

國家統計局公佈，期內規模以上工業企業中，國企利潤總額6,165.4億元，按年增1.99倍；股份制企業利潤總額12,792.7億元，增1.29倍；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額5,128.1億元，增1.61倍；私營企業實現利潤總額5,163.3億元，增91.9%。採礦業實現利潤總額1,519.5億元，按年增77.1%；製造業實現利潤總額15,366.3億元，增1.58倍；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額1,368.0億元，增56.9% 。

在41個工業大類行業中，39個行業利潤總額按年增加，1個行業扭虧為盈，1個行業實現減虧。主要行業利潤情況如下：汽車製造業利潤總額按年增8.43倍，有色金屬冶煉和壓延加工業增4.71倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業增3.88倍，化學原料和化學製品製造業增3.43倍，電氣機械和器材製造業增1.67倍，專用設備製造業增1.46倍，計算機、通訊和其他電子設備製造業增1.41倍，通用設備製造業增1.19倍，煤炭開采和洗選業增94.3%，非金屬礦物製品業增69.1%，電力、熱力生產和供應業增50.7%，紡織業增40.4%，農副食品加工業增28.9%，石油和天然氣開採業增18.4%。

1至3月份中，規模以上工業企業每100元營業收入中的成本為83.37元，按年減少1.36元；每100元營業收入中的費用為8.60元，按年減少1.04元。

3月末，規模以上工業企業資產總計128.70萬億元，按年增9.5%；負債合計72.47萬億元，增9.0%；所有者權益合計56.23萬億元，增10.1%；資產負債率為56.3%，按年下降0.3個百分點。

規模以上工業企業每100元資產實現的營業收入為86.0元，按年增加18.1元；人均營業收入為152.7萬元，按年增加40.8萬元。

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