●海螺水泥（914）首季收入按年升48.4%至344.4億元（人民幣，下同），淨利潤為58.08億元，按年升18.2%，每股收益1.1元。

●中國鋁業（2600）首季營業收入為526億元人民幣（下同），按年增加32.55%；純利（扣除非經常性損益）為12.87億元，轉虧為盈；每股盈利為0.054元。

●中集集團（2039）首季收入為288.6億元人民幣（下同），按年增加82.08%；純利為15億元，由虧轉盈；每股基本盈利為0.4051元。

公司指，在疫苗接種計劃和歐美經濟紓困計劃的加持下，全球經濟呈加速復蘇態勢，市場對集裝箱的需求持續處於高位，集團集裝箱製造業務營業收入大幅上漲，其中乾貨集裝箱累計銷量45.08萬TEU（20呎標準貨櫃），按年增加1.7倍；冷藏箱累計銷量4.59萬TEU，按年增加82.14%。

●萬洲國際（288）收入為66億美元（下同），按年升5.2%；純利為2.93億元（生物公允價值調整前），按年跌17%；每股盈利為1.99元。

首季肉製品銷量為83.8萬公噸，按年增加7.3%；豬肉銷量為101.2萬公噸，按年增加7.2%。

●中國中鐵（390）首季新簽合額合計為3292.3億元（人民幣，下同），按年減少2.5%，基礎設施建設新簽合同額為2,799.9億元，按年減少7.3%。其中公路新簽合同金額為343.1億元，按年減少53.4%。工業設備與零件製造新簽合同金額為141.6億元，按年增加66.8%；房地產開發新簽合同額為100.2億元。

●合興（047）首季銷售按年增41.6%；同店銷售按年增38.9%；店舖數目淨減少4間至576間。

期內吉野家於北京 – 天津 – 河北省都會地區減少3間，其他中國北方地區增3間。公司指，去年底中國北方出現的疫情小規模爆發，持續今年首季，惟相對比2020年同期多間店舖暫停營業的情況，影響相對輕微。

●招商證券（6099）首季營業收入為59.6億元人民幣（下同），按年增加22.02%；純利為26.1億元，按年增加45.34%；每股基本盈利為0.28元。

●中教控股（839）至今年2月28日止6個月，收入為18.23億元人民幣（下同），按年增加38.6%；純利為8.31億元，按年增加67.1%；派每股中期股息19.7港仙。

●洛陽鉬業（3993）首季收入399.15億元人民幣（下同），按年增加78%；純利為10.07億元，按年增加1.25倍，主要受益於銅、鈷產品價格上漲。

●創維集團（751）首季營業額99.43億，按年升47.3%，盈利為1.7億，按年跌16.2%。

盈喜/警

●裕元集團（551）發盈喜，料至3月季度溢利約8,000萬至9,000萬美元，對比去年同期虧損約為5,600萬美元。

公司指，去年疫情低基數下，以及伴隨著集團產品的全球市場需求持續復蘇狀況，定單增加而生產利用率和效率均見提升。

●歐化（1711）發盈喜，料至3月年度將錄得不多於1,900萬港元之綜合溢利淨額，而至去年9月30日止六個月錄得之虧損淨額為100萬港元。主要由於下半年傢俬及家居用品的需求顯著改善，導致總收入增加，其中本年度下半年之總收入較上半年增加逾35%。

人事任命

●中行（3988）董事會批准聘任劉金為行長，劉金此前曾擔任中國光大銀行行長。

●稻草熊娛樂（2125）汪駿因個人健康理由辭任非執行董事，由曾穎接任。

其他

●美團（3690）早前完成配售1.87億股股份予不少於六名承配人，並於今日完成向騰訊（700）配發1.87億股股份，作價同樣為273.8元，交易涉及開支約為66億美元。

配發完成後，騰訊持美團17.2%，因攤薄效應，較配售事項前下跌0.5個百份點。美團並宣佈可換股債券認購協議所載所有條件均已達成。

●恒大物業（6666）以3,919萬元人民幣（下同）收購恒大保險經紀。

公司指，恒大保險經紀持有保險牌照，從事保險經紀業務，去年度除稅前淨利潤為209.2萬元，收購的公司於2021年3月31日的資產淨值（未經審核）約為551.6萬元。

恒大物業指，通過收購事項，進一步豐富集團社區增值服務內容，深挖社區增值業務潛力，持續提升盈利能力。

●中國電信（728）公佈，中國證監會受理公司提交的A股發行申請材料，A股招股書將適時刊載於中國證監會網站。

●信達生物（1801）與禮來製藥共同開發的信迪利單抗注射液（治療非鱗狀非小細胞肺癌）「達伯舒」首季收入超過7億元人民幣。

●華能國電（902）公佈，與母公司華能集團另一子公司尚華投資簽署協議，共同設立巫山公司，以開發風電項目。

華能國電將出資不超過8,100萬元人民幣，尚華投資則出資2,700萬元人民幣。華能國電及尚華投資分別持75%及25%權益。

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