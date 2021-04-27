抗跌力弱向來最弱的新界洋房，早年由內地客撐起，惟目前內地客銳減，故市場湧現蝕讓成交。

市場消息指，上水邁爾豪園單號屋，實用面積1,795方呎，業主2015年於二手市場以1,460萬元購入，去年11月以1,980萬元放盤，惟乏人問津下，最後大幅劈價520萬元，以其6年前買入價1,460萬元沽出，雖然賬面平手，但若計及一買一賣的代理佣金及釐印費等開支，料蝕約84萬元使費離場﹔該洋房呎價更低見8,134元，平過區內不少居屋或公屋。如上水居屋彩蒲苑，本月錄3宗二手成交，平均呎價亦要11,957元。

同區另一個洋房屋苑歌賦嶺，屬新界豪宅蟹貨重災區之一。消息指，屋苑剛錄得本月首宗成交，為冬青徑單號屋，實用面積1,315方呎，成交價1,510萬元，呎價11,483元。原業主為英文名字為國語併音，料為內地客，於2012年以1,585萬元購入單位，賬面蝕讓75萬元。

天璽蝕170萬離場

市區豪宅亦見「血案」。代理表示，九龍站天璽彗鑽璽高層D室，實用面積672方呎，屬於3房間隔，業主原本叫價2,300萬元放盤，議價後以2,230萬元易手。原業主2018年3月以2,260萬元購入，持貨剛滿3年，賬面蝕讓30萬元離場。不過，若計及厘印費及代理佣金等開支，估計實蝕約170萬元離場。

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